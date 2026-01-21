Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποία εξαπατούσαν καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Από την Αστυνομία εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ' επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για 5 έτη.

Η δράση του κυκλωμάτος - Πώς εξαπατούσαν τους οδηγούς

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών-εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%), Ηταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από 2 συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι 2 ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχειρησιακά μέλη τής οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές τού κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

* 30 φορολογικοί μηχανισμοί,

* 10 πολυτελή αυτοκίνητα,

* 6 πιστόλια και βαλλίστρα,

* 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

* πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

* μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

* το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για 2 έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

