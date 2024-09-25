Τέρας του Loch ness: Νέο βίντεο γίνεται viral

Η Νέσι, το διάσημο τέρας του Λόχνες, φαίνεται ότι έχει δίδυμο αδερφάκι.

Την… αποκάλυψη έκανε ένας φανατικός «κυνηγός» τεράτων ο οποίος ανέλυσε πλάνα από μια «άγνωστη καμπούρα» στη λίμνη Νες (Λοχ είναι η λίμνη στα σκωτσέζικα) που τραβήχτηκαν πριν από λίγες μέρες από μια κάμερα web στο πανδοχείο Airanloch Bed and Breakfast, στη βόρεια ακτή της λίμνης.

Το βίντεο δείχνει «κάτι» να κινείται νότια κατά μήκος του νερού, που στο μπροστινό του μέρος μοιάζει με καμπούρα.

Πριν από αυτό το βίντεο είχαν αναφερθεί παρόμοιες κινήσεις και σε άλλα σημεία της λίμνης.

Σύμφωνα με το «κυνηγό» της Νέσι, Eoin O'Faodhagain, αυτά τα πλάνα «δεν είναι τυχαία».

Οπως υποστηρίζει σθεναρά, οι εικόνες υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην υπάρχει ένα, αλλά πιθανώς δύο πλάσματα με μακρύ λαιμό που κρύβονται στα βάθη της λίμνης.

«Ήταν περίεργο και παράξενο. Δεν έμοιαζε με φώκια ή βίδρα. Ούτε πάπια ούτε πουλί θα μπορούσαν να σηκώσουν τέτοιο κυματισμό στην επιφάνεια της λίμνης» τόνισε.

Could this be the Loch Ness monster's lair? pic.twitter.com/X7g0skbebp — The Sun (@TheSun) September 25, 2024

«Υπάρχουν προφανώς δύο πλάσματα που κατοικούν σε αυτήν την περιοχή της λίμνης αυτή τη στιγμή», είπε ο O'Faodhagain. «Το αν είναι εδώ όλη την ώρα είναι άλλο θέμα – θα πρέπει να διεξαχθεί περισσότερη οπτική έρευνα για να απαντηθεί αυτό», είπε.

