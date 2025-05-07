Το Συμβούλιο της Ευρώπης «απαιτεί» την «άμεση» απελευθέρωση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου μετά την συνάντηση αντιπροσωπείας του με τον φυλακισμένο πολιτικό αντίπαλο του Ταγίπ Ερντογάν.

«Μετά τη σε βάθος ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Ιμάμογλου, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι είναι απαράδεκτο σε ένα κράτος δικαίου να στερείται η Κωνσταντινούπολη τον δήμαρχό της με την κράτησή του χωρίς δίκη ή κατηγορητήριο και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για την άμεση απελευθέρωσή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά τη συνάντηση στη φυλακή του Σίλιβρι.

Είναι η πρώτη διεθνής αντιπροσωπεία που συναντά τον Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του στις 19 Μαρτίου.

«Η σύλληψη τοπικών αρχόντων και δημοτικών αξιωματούχων, καθώς και η αντικατάστασή τους χωρίς νόμιμη διαδικασία ούτε δίκη βασιζόμενη σε αποδεικτικά στοιχεία παραβιάζουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές», καταγγέλλεται στην ανακοίνωση.

«...οι ισχυρισμοί περί τρομοκρατίας (...) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν την αντικατάσταση δημάρχων από κυβερνητικούς διοικητές. Τα μέτρα αυτά αγνοούν εκ των πραγμάτων την βούληση των πολιτών όπως αυτή εκφράσθηκε στις κάλπες».

Η αντιπροσωπεία «ανησυχεί» «για την παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών των διαδηλωτών που εκδηλώθηκε μετά τις διαδηλώσεις που προκάλεσε η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης».

Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έλαβε το χρίσμα του υποψηφίου του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του CHP, για τις προεδρικές εκλογές του 2028 την ημέρα της φυλάκισής του, πυροδότησε ευρύτερο κύμα διαμαρτυρίας και οργής στη χώρα που κυβερνάται από το 2002 από τον Ερντογάν και το κόμμα του (AKP).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

