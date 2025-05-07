Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ότι οι απόπειρες επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενόψει των εορτασμών για την 80ή επέτειο από την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, έδειξαν την τάση του Κιέβου να διαπράττει «τρομοκρατικές πράξεις».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για την ασφάλεια των εορταστικών εκδηλώσεων, στις οποίες αναμένεται να παραστούν αυτή την εβδομάδα παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Βραζιλίας και της Κίνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των εορτασμών επίσης στα πλαίσια της ασφάλειας.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η πρόταση για τριήμερη εκεχειρία ισχύει ακόμα.

Τέλος, ερωτηθείς αν η Ρωσία θα εκτοξεύσει βαλλιστικό πύραυλο «Ορέσνικ» απαντώντας στην Ουκρανία είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσουμε, η θέση μας για την εκεχειρία είναι γνωστή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ,.

Πηγή: skai.gr

