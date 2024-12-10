Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τηρεί στάση αναμονής μπροστά στη «ρευστή» κατάσταση

Καθώς «εξεπλάγησαν» από την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προτιμούν προς το παρόν να τηρήσουν στάση αναμονής όσον αφορά τη «ρευστή» κατάσταση στη Συρία, σύμφωνα με πρεσβευτές που συμμετείχαν χθες Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου κεκλεισμένων των θυρών, συγκληθείσα κατόπιν ρωσικού αιτήματος.

«Το Συμβούλιο, νομίζω, ήταν λίγο ως πολύ ενωμένο όσον αφορά την ανάγκη να προστατευτεί η εδαφική ακεραιότητα και η ενότητα της Συρίας, να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων, να εξασφαλιστεί πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια», είπε στον Τύπο ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια.

«Όμως όλοι εξεπλάγησαν από τις εξελίξεις — όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου. Τώρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε» πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση, πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως το ΣΑ δεν είναι ακόμη έτοιμο να εκφραστεί γι’ αυτήν.

«Κανένας δεν περίμενε ότι οι συριακές δυνάμεις θα κατέρρεαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα», πλειοδότησε ο αμερικανός αναπληρωτής πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ.

«Όπως είπαν πολλοί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων (...) η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και πιθανόν θα αλλάζει από μέρα σε μέρα για την ώρα. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχτεί», πρόσθεσε.

Παρ’ όλ’ αυτά, «σχεδόν όλοι μίλησαν για την ανάγκη να τύχουν σεβασμού η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και (εξέφρασαν) ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση», συνέχισε, σημειώνοντας ακόμη πως το ΣΑ θα εργαστεί ώστε να προετοιμαστεί δήλωσή του, να «μιλήσει με μια φωνή».

«Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ενιαίο μήνυμα τις επόμενες ημέρες (...). Πολλοί περιμένουν να πάρει τον λόγο το Συμβούλιο», επέμεινε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το ΣΑ είχε σε μεγάλο βαθμό παραλύσει για τον φάκελο· η Ρωσία ασκούσε συχνά το δικαίωμα βέτο της για να προστατεύει το καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Ερωτηθέντες για το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί από τον κατάλογο κυρώσεων του ΟΗΕ η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), αιχμή του δόρατος της συμμαχίας ανταρτών που προκάλεσε την πτώση του προέδρου Άσαντ, οι πρεσβευτές τόσο της Ρωσίας όσο και των ΗΠΑ ανέφεραν πως το Συμβούλιο δεν έθιξε το ζήτημα, προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

