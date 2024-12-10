Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπλίνκεν και τον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες για τη Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του 'Αντονι Μπλίνκεν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο Χακάν Φιντάν επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και δήλωσε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα κατάσταση, σε μία σαφή αναφορά στην παρουσία της κουρδικής παράταξης PYD και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών φέρεται να είπε στον συνομιλητή του ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παρέμβει για την αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν στα 13 χρόνια πολέμου. Επιπλέον, εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την άμεση και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία για το ίδιο θέμα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι Φιντάν και Γκουτέρες συζήτησαν ακόμη για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η διεθνής κοινότητα, ιδίως ο ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ομαλή πολιτική μετάβαση στη Συρία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

