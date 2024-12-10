Αντάρτες λένε πως βρήκαν πτώματα ανθρώπων που υπέστησαν βασανιστήρια σε νοσοκομείο

Σύροι αντικαθεστωτικοί ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα ότι βρήκαν περίπου σαράντα πτώματα με σημάδια από βασανιστήρια στο νεκροτομείο νοσοκομείου της Δαμασκού, σε νεκρικούς σάκους.

«Άνοιξα την πόρτα του νεκροτομείου με τα ίδια μου τα χέρια και είδα φρικιαστικό θέαμα: περίπου σαράντα πτώματα ήταν στοιβαγμένα εκεί με σημάδια από φρικιαστικά βασανιστήρια», είπε ο Μοχάμεντ αλ Χατζ, αντικαθεστωτικός από τον νότο, μιλώντας τηλεφωνικά από τη Δαμασκό.

Στην κατοχή του AFP περιήλθαν δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο που ο κ. Χατζ είπε πως τραβήχτηκαν από τον ίδιο και δείχνουν πτώματα με προφανή σημάδια βασανιστηρίων: βγαλμένα μάτια, βγαλμένα δόντια, κηλίδες αίματος, εκχυμώσεις.

Το οπτικό υλικό από το νοσοκομείο στη Χαράστα εικονίζει επίσης κομμάτι υφάσματος με οστά, καθώς και ανθρώπινο θώρακα σε αποσύνθεση.

Πτώματα είχαν τοποθετηθεί σε λευκές πλαστικές σακούλες ή τυλιχτεί σε κομμάτια υφάσματος, κάποια με σημάδια αίματος, με αριθμούς και ενίοτε ονόματα.

Πολλά από τα θύματα έμοιαζαν να σκοτώθηκαν πρόσφατα.

Αντικαθεστωτικοί με αιχμή του δόρατος τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα) πήραν την εξουσία στη Συρία προχθές Κυριακή, ανατρέποντας τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, η οικογένεια του οποίου κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για πάνω από πέντε δεκαετίες.

Στην καρδιά του συστήματος εξουσίας που κληρονόμησε ο κ. Άσαντ από τον πατέρα του Χάφεζ αλ Άσαντ ήταν δίκτυο φυλακών και κέντρων κράτησης που χρησιμοποιούνταν για την εξάλειψη κάθε διαφωνίας ή τη φυλάκιση ανθρώπων που παραβίαζαν τη γραμμή του κυβερνώντος κόμματος Μπάαθ.

Χιλιάδες άνθρωποι που ελπίζουν να βρουν δικούς τους που εξαφανίστηκαν στα κελιά του καθεστώτος είχαν συγκεντρωθεί χθες βράδυ μπροστά στη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια, κοντά στη Δαμασκό.

Ο Μοχάμεντ αλ Χατζ διευκρίνισε πως αντικαθεστωτικοί ενημερώθηκαν από εργαζόμενο του νοσοκομείου για τα πτώματα.

«Ενημερώσαμε τη στρατιωτική διοίκηση για όσα βρήκαμε και συντονίσαμε τις ενέργειές με τη συριακή Ερυθρά Ημισέληνο, που μετέφερε τα πτώματα σε νοσοκομείο της Δαμασκού ώστε να μπορέσουν να πάνε οικογένειες για να αναγνωρίσουν» τα θύματα, πρόσθεσε.

Ο Ντιάμπ Σερίγια, συνιδρυτής της ένωσης φυλακισθέντων και εξαφανισθέντων της φυλακής Σαϊντνάγια, είπε πως τα πτώματα πιθανότητα ανήκουν σε κρατούμενους στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

