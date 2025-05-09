Για τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, η επιλογή του Αμερικανού Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος εξελέγη πάπας επιλέγοντας το όνομα Λέων ΙΔ', έχει «πολιτική σημασία», όπως δήλωσε μετά τα συγχαρητήρια που απέστειλε στον ποντίφικα.

«Αναγνωρίζω φυσικά ότι υπάρχει ένας ισχυρός συμβολισμός στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν Αμερικανό πάπα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Νομίζω ότι αυτή η επιλογή έχει πολιτική σημασία, κοινωνική σημασία και ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί τώρα με μια παπική θητεία που θα χαρακτηρίζεται από θετική δράση, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων», πρόσθεσε ο Μοντενέγκρο.

Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα συνεχάρη επίσης τον νέο πάπα εκ μέρους του πορτογαλικού λαού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.

Πηγή: skai.gr

