Το Συμβούλιο Ασφαλείας στηρίζει τη συνέχιση των άτυπων συνομιλιών στο Κυπριακό

Το πρώτο προσχέδιο του ψηφίσματος για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και όλες οι πλευρές να προβούν σε διαβήματα με σκοπό την εξασφάλιση λεκτικού που να αντιπροσωπεύει τις θέσεις τους.

Από την όλη διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου με την -ομόφωνη, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από τον ΟΗΕ- υιοθέτηση του ψηφίσματος ανανέωσης της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, διαφαίνεται η εκτίμηση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά και της προσωπικής απεσταλμένης του, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Συνολικά, το Συμβούλιο Ασφαλείας φαίνεται να στηρίζει τις άτυπες συνομιλίες και να επικροτεί όχι μόνο τη συνέχιση τους, αλλά και τη διεύρυνση τους, ούτως ώστε αυτές να περιλαμβάνουν και τις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία, Ην. Βασίλειο). Παράλληλα, ευρεία φαίνεται να είναι η αντίληψη για την αναγκαιότητα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς αποφυγή περαιτέρω αποξένωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μη μόνιμα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ψήφισμα θα επανεπιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων και θα καλεί εκ νέου σε αναίρεση των βημάτων που έχουν γίνει από το 2020 και μετά. Προσπάθειες φαίνεται να γίνονται επίσης για πιο ισορροπημένες αναφορές στα περιστατικά στην Πύλα, αλλά και για την αποτύπωση της πραγματικότητας ως προς την εγκατάσταση στρατιωτικών μέτρων επιτήρησης.

Παράλληλα, αν και το μεταναστευτικό σαφώς δεν εμπίπτει στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, φαίνεται ότι το ψήφισμα θα περιέχει τη θετική αντιμετώπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στην ανθρωπιστική βοήθεια που η ειρηνευτική αποστολή πρόσφερε σε μετανάστες στην Νεκρή Ζώνη, καθώς η τελευταία συνεργάστηκε με τις κυπριακές αρχές.

Στις κλειστές ενημερώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία και Ην. Βασίλειο) τήρησαν ίσες αποστάσεις στο Κυπριακό. Πάντως, συνολικά το Συμβουλίο Ασφαλείας επανέλαβε τη στήριξή του σε μία δίκαιη λύση που θα περιλαμβάνει μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα (bicommunal, bizonal federation with political equality).

Η Ρωσία, σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της στον ΟΗΕ, στηρίζει την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, με στόχο την αποφυγή κλιμάκωσης, ενώ την αντιμετωπίζει τόσο ως απαραίτητο στοιχείο διατήρησης ειρηνικού κλίματος, όσο και ως προϋπόθεση για τον όποιο διάλογο. «Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση των στρατευμάτων της αποστολής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τόσο την κατάσταση στο πεδίο, όσο και τις απόψεις των δύο πλευρών. Θα πρέπει δε να υπολογιστούν προσεκτικά και με γνώμονα τον στόχο ενός βιώσιμου διακανονισμού στην Κύπρο. Η Ρωσία εφιστά την προσοχή απέναντι σε βιαστικές αποφάσεις», δήλωσε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της.

Σύμφωνα, με πληροφορίες που προέρχονται από αντιπροσωπείες μονίμων κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, η στάση ισορροπίας μόνιμων, αλλά και μη-μόνιμων μελών συνεχίστηκε και κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αυτές -ως φαίνεται- ο κ. Στιούαρτ (απεσταλμένος του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ) προτάσσοντας την ανάγκη τήρησης «αμερόληπτης» και «ισορροπημένης» στάσης, φέρεται να υπερέβη κάποιες φορές τα όρια για ζητήματα τόσο τρέχοντα, όσο και ιστορικά, προκαλώντας την αντίδραση της Ελλάδας, που ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπενθυμίζεται ότι πλέον συμμετέχει στις κλειστές συνεδριάσεις και έχει λόγο.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές από τον ΟΗΕ, στις κλειστές ενημερώσεις αναφέρθηκε στον κ. Στιούαρτ σειρά συμβάντων στην Πράσινη Γραμμή, τα οποία δεν αναφέρονται στις εκθέσεις του, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν συνέβησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

