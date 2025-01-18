Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επιστροφή των ομήρων - Πάνω από 700 Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν

Για την επιστροφή των ομήρων προετοιμάζεται το Ισραήλ μετά και την επικύρωση της συμφωνίας από την κυβέρνηση Νετανιάχου για κατάπαυση του κυρός και ανταλλαγή ομήρων ανοίγοντας το δρόμο για να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή.

Η απόφαση ήρθε μετά από πολύωρες συζητήσεις που συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ με δύο ακροδεξιούς υπουργούς να καταψηφίζουν τη συμφωνία.Συγκεκριμένα, οι υπουργοί του Λικούντ Ντέιβιντ Αμσαλέμ και Αμιτσάι Τσικλί ήταν μεταξύ των οκτώ μελών του υπουργικού συμβουλίου που καταψήφισαν τη συμφωνία μαζί με υπουργούς από τα ακροδεξιά κόμματα Otzma Yehudit και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό. Ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι, επίσης του κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ήταν παρών.

Άγνωστη η υγεία των ομήρων

Σύμφωνα με τη συμφωνία, 33 Ισραηλινοί όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα μετά από 15 μήνες σύγκρουσης θα επιστρέψουν. Από την πλευρά του το Ισραήλ υποστηρίζει ότι 737 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δημοσίευσε λίστα με τους Παλαιστίνιους όπου συμπεριλαμβάνονται τρομοκράτες που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για φόνο, μέλη της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του κυβερνώντος κινήματος Φατάχ της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μια δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η ανταλλαγή των ομήρων δεν θα γίνει πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Το ισραηλινό ιατρικό προσωπικό προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τους ομήρους χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πολλά πράγματα για την κατάσταση της υγείας τους. Έξι νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έχουν προετοιμαστεί για να τους υποδεχθούν αναφέρει το Associated Press.

«Το κύριο μέλημά μας είναι ο μεγάλος χρόνος… πιθανότατα κρατούνται σε πολύ, πολύ άσχημες συνθήκες, έλλειψη διατροφής, έλλειψη υγιεινής», δήλωσε ο Δρ Hagar Mizrahi , επικεφαλής της ιατρικής διεύθυνσης στο υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

Ο Hagai Levine, ο οποίος ηγείται της ομάδας υγείας στο Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, είπε ότι αναμένει ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα λόγω έλλειψης αερισμού στα τούνελ. Μεταξύ πολλών άλλων παθήσεων που περιμένει είναι οι ανεπάρκειες βιταμινών, η πείνα, η δραματική απώλεια βάρους, τα προβλήματα όρασης λόγω έλλειψης ηλιακού φωτός, τα σπασμένα οστά, η γνωστική εξασθένηση και τα ψυχικά τραύματα.

Ως αποτέλεσμα, οι γιατροί αναμένουν ότι οι όμηροι θα χρειαστούν μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες ιατρικές και ψυχικές παρεμβάσεις από ό,τι εκείνοι που επέστρεψαν μετά την τελευταία κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2023 είπε η Δρ. Einat Yehene, ψυχολόγος στο φόρουμ για οικογένειες ομήρων.

Στους δρόμους οι συγγενείς των ομήρων

Στο Τελ Αβίβ, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πλατεία την Παρασκευή για να ακούσουν οικογένειες να μιλούν, φωνάζοντας «δεν είσαι μόνος!», καθώς περιμένουν με αγωνία να επιστρέψουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά ραγίζει και την καρδιά μου, γιατί έχουν ήδη περάσει 15 μήνες», είπε ο Yael Danieli , ένας 60χρονος κτηματομεσίτης από το Τελ Αβίβ που έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για την επιστροφή των ομήρων.

Η πλατεία είναι γνωστή ως Πλατεία Ομήρων επειδή έχει γίνει χώρος συγκέντρωσης οικογενειών και υποστηρικτών.

Ο Kfir Bibas, του οποίου τα δεύτερα γενέθλια είναι το Σάββατο, είναι ο νεότερος όμηρος. Η Χαμάς ανέφερε τον Νοέμβριο του 2023 ότι ο Kfir, ο τετράχρονος αδερφός του Αριέλ και η μητέρα τους Σίρι είχαν πεθάνει σε αεροπορική επιδρομή, αλλά με τον ισραηλινό στρατό να μην έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον θάνατό τους, πολλοί ελπίζουν ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να εφαρμοστεί σε τρία στάδια, με το πρώτο στάδιο να προβλέπει την απελευθέρωση 34 ομήρων-πολιτών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αρχίσουν επίσης να αποσύρονται από κατοικημένες περιοχές στη Γάζα. Οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο θα ξεκινήσουν τη 16η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Στο δεύτερο στάδιο, θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι, στρατιώτες και έφεδροι, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Από τους 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που φέρεται να έχει συμφωνήσει το Ισραήλ ότι θα απελευθερώσει, περίπου 190 εκτίουν ποινές 15 ετών ή και περισσότερο. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο BBC ότι όσοι καταδικάστηκαν για φόνο δεν θα απελευθερωθούν.

Σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ θα επιτρέψει στους εκτοπισμένους που βρίσκονται τώρα στα νότια της Γάζας να επιστρέψουν στο βορρά.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του λόγω των μαχών.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Γάζας - κάτι που θα μπορούσε να πάρει χρόνια.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

