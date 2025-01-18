Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές με επικεφαλής φοιτητές πανεπιστημίου πραγματοποίησαν συγκέντρωση την Παρασκευή, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, έξω από τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης της Σερβίας στο Βελιγράδι απαιτώντας από τον πρόεδρο Αλεξάντερ Βούτσιτς και την κυβέρνηση της χώρας δικαιοσύνη για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ μετά την κατάρρευση του στεγάστρου που σκότωσε 15 ανθρώπους.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε ένα πλήθος που διαμαρτύρονταν αυξάνοντας την λαϊκή οργή.

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης να υπάρχει αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων της τραγωδίας καθώς κατηγορούν την κρατική τηλεόραση ότι μεταδίδει τις κατηγορίες του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες πληρώθηκαν από ξένες μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να ανατρέψουν τον ίδιο και την κυβέρνησή του με τη βία.

Οι διαδηλωτές τήρησαν σιγή 15 λεπτών στη μνήμη καθενός από τα θύματα της κατάρρευσης του θόλου του σιδηροδρομικού σταθμού. Φώναζαν επίσης συνθήματα υπέρ της διεξαγωγής γενικής απεργίας σε όλη τη χώρα.

Πολλοί στη Σερβία αποδίδουν τη θανατηφόρα κατάρρευση στην διαφθορά που υπάρχει στη χώρα και που οδήγησε σε πρόχειρες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του σταθμού στο Νόβι Σαντ — μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας με κινεζικές κρατικές εταιρείες που συμμετέχουν σε διάφορα έργα υποδομών στη βαλκανική χώρα.

🇷🇸 Massive anti-Vucic government protests continued tonight in Belgrade, Serbia.pic.twitter.com/Y6BmTolfPg — kos_data (@kos_data) January 17, 2025

Η κατάρρευση του θόλου αποτέλεσε σημείο ανάφλεξης για το ξέσπασμα μιας ευρύτερης δυσαρέσκειας για την ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση του προέδρου Βούτσιτς.

Ο Βούτσιτς από την πλευρά του αποκάλεσε τους αξιωματούχους της αντιπολίτευσης «κουκουλοφόρους» και υποσχέθηκε ότι δεν θα έρθουν ποτέ ξανά στην εξουσία με τη βία.

Επίσης, στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων που είναι ενάντια στις καθημερινές διαδηλώσεις λέγοντας ότι η ελευθερία μετακίνησής τους έχει τεθεί σε κίνδυνο από τους καθημερινούς αποκλεισμούς της κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

