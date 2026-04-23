Το σχέδιο Πιστόριους για τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία παρουσίασε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατιωτική στρατηγική με επίκεντρο την αποτροπή της ρωσικής απειλής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Η στρατηγική χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως την "μεγαλύτερη και πιο άμεση απειλή" για τη γερμανική και διατλαντική ασφάλεια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο στρατιωτικής επίθεσης σε κράτη του ΝΑΤΟ.

Η στρατιωτική στρατηγική αναλύει πιθανά πολεμικά σενάρια και τον τρόπο αντίδρασης της Bundeswehr σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες παραμένουν απόρρητες.

Την αποκαλούμενη «στρατιωτική στρατηγική» της Γερμανίας παρουσίασε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, με επίκεντρο την αποτροπή απέναντι στην απειλή της Μόσχας.Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων διεθνών απειλών, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) υιοθέτησαν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατιωτική στρατηγική. Αυτή καθορίζει τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση των ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία και αναλύει πώς η Bundeswehr μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανές απειλές. «Σπάνια μια στρατιωτική στρατηγική ήταν τόσο απαραίτητη όσο σε αυτή την ιστορική φάση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), κατά την παρουσίαση της στρατηγικής στο Βερολίνο. Ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος και επίσης πιο επικίνδυνος από τότε που η Ρωσία άρχισε να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και η διεθνής έννομη τάξη έχει αμφισβητηθεί μαζικά.



Η ρωσική απειλή

Πηγή: Deutsche Welle

Η στρατιωτική στρατηγική περιγράφει τη Ρωσία ως «τη μεγαλύτερη και πιο άμεση απειλή για το άμεσο μέλλον» για τη γερμανική και διατλαντική ασφάλεια. «Η Ρωσία δημιουργεί τις συνθήκες για μια στρατιωτική επίθεση σε κράτη του ΝΑΤΟ». Στη συνέχεια, αναλύει πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Bundeswehr σε πιθανά πολεμικά σενάρια - για παράδειγμα, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αυτές οι πληροφορίες είναι απόρρητες. «Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε αυτά τα σενάρια. Διαφορετικά, μπορούμε κάλλιστα να προσθέσουμε τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη λίστα email μας», τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους.Το προσωπικό παίζει βασικό ρόλο. Η στρατιωτική στρατηγική επιβεβαιώνει τον ήδη γνωστό στόχο της σημαντικής επέκτασης της Bundeswehr (Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων). Συνολικά 460.000 στρατιώτες πρόκειται να είναι διαθέσιμοι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, εκ των οποίων 200.000 θα είναι σε εφεδρεία. Ο δηλωμένος στόχος είναι η ανάπτυξη της Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη - με την ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη έως το 2029 για την αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει το ΝΑΤΟ στα μέλη του για συλλογική άμυνα.Επαναφορά υποχρεωτικής στράτευσης;Χάρη στις εντατικές προσπάθειες στρατολόγησης, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσονται, αλλά αργά. Στα τέλη Μαρτίου, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν περίπου 185.400 ενεργούς στρατιώτες, 3.300 περισσότερους από ό,τι τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Ο Πιστόριους εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στο νέο πρόγραμμα στρατολόγησης, το οποίο εισήχθη στις αρχές του έτους. Με έναν συνδυασμό κινήτρων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για όλους τους νεαρούς άνδρες, η Bundeswehr στοχεύει στη στρατολόγηση περισσότερων εθελοντών. Εάν αυτό δεν πετύχει, η υποχρεωτική στράτευση, η οποία είχε ανασταλεί το 2011, θα μπορούσε να επαναφερθεί. Ωστόσο, αυτό δεν εξετάζεται επί του παρόντος, τόνισε ο υφυπουργός Άμυνας Νιλς Χίλμερ κατά την παρουσίαση της στρατιωτικής στρατηγικής. «Είμαστε σε καλό δρόμο».«Στρατηγική των Εφέδρων»Εκτός από τη στρατιωτική στρατηγική, ο Πιστόριους παρουσίασε διάφορα θεμελιώδη έγγραφα: Το «προφίλ ικανοτήτων» περιγράφει ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για τις ένοπλες δυνάμεις – τι πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν για την επιτυχή εθνική άμυνα, αλλά και «για την αποτροπή και την άμυνα εντός της Συμμαχίας», δηλαδή, εντός του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, στον τομέα της αεράμυνας. Η «Στρατηγική των Εφέδρων» στοχεύει να διασφαλίσει ότι περίπου 200.000 έφεδροι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2033 – λειτουργώντας ως «άρθρωση μεταξύ του στρατού και της πολιτικής κοινωνίας». Τα καθήκοντά τους έγκεινται κυρίως στην εσωτερική ασφάλεια και τη διοικητική μέριμνα. Οι λεπτομέρειες αυτών των δύο εγγράφων είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό απόρρητες.Μάχη με τη γραφειοκρατίαΗ λεγόμενη «Ατζέντα κατά της Γραφειοκρατίας και υπέρ του Εκσυγχρονισμού» βάζει στο στόχαστρο την υπερβολική γραφειοκρατία εντός των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι στρατιώτες πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα λεπτομερών κανονισμών και εντύπων. Αυτό δεσμεύει χρόνο και ενέργεια. Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναθεωρήσει τους κανόνες και σκοπεύει να διορθώσει την κατάσταση – με όχι λιγότερα από 153 μέτρα και 580 συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής. «Όλοι οι εσωτερικοί κανόνες θα έχουν μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης», ανακοίνωσε ο Πιστόριους. Εάν δεν θεωρούνται πλέον χρήσιμοι μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα καταργηθούν αυτόματα. Ένα «Πορτοφόλι Bundeswehr», ένα ψηφιακό πορτοφόλι, θα περιέχει στο μέλλον όλα τα σημαντικά προσωπικά έγγραφα κάθε μέλους των ενόπλων δυνάμεων.Μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμόΌλα τα έγγραφα που παρουσιάζονται για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν σχεδιαστεί όχι για να θέτουν άκαμπτους στόχους για έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών, αλλά για να προσαρμόζονται ως «ζωντανά έγγραφα» – ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η στρατηγική κατάσταση. Με τη νέα τους στρατηγική, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις εισάγουν μεγαλύτερη ευελιξία από ποτέ και, κατά μία έννοια, μία νέα νοοτροπία. «Θέλουμε να απομακρυνθούμε από την παλιά σκέψη μέσα σε κουτάκια», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.Ο Ούλριχ Θόντεν, εκπρόσωπος αμυντικής πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Die Linke, χαρακτήρισε τη στρατιωτική στρατηγική «λογική και απαραίτητη υπό το πρίσμα της πραγματικής απειλής που θέτουν οι επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν είναι αναγκαίο η Γερμανία «να θέλει να γίνει μια στρατιωτική υπερδύναμη».Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

