Δύο τεχνικοί της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατηγορούνται ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών.

Το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από στρατιωτικούς εισαγγελείς τους εμπλέκει σε σειρά «αδικημάτων ασφαλείας για λογαριασμό ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών». Οι δύο στρατιωτικοί υπηρετούσαν στη βάση Tel Nof, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο ένας κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για παροχή βοήθειας στον εχθρό σε καιρό πολέμου, μεταφορά πληροφοριών και επαφή με ξένο πράκτορα, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επαφή με ξένο παράγοντα και διαβίβαση πληροφοριών.

Σε κοινή ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet, του ισραηλινού στρατού και της αστυνομίας αναφέρεται ότι οι δύο τεχνικοί ισχυρίστηκαν κατά την ανάκριση πως διέκοψαν την επικοινωνία με τους Ιρανούς χειριστές τους όταν αρνήθηκαν να εκτελέσουν αποστολές που σχετίζονταν με όπλα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, συνέχισαν να επιχειρούν την επανασύνδεση με στόχο οικονομικό όφελος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για μήνες διατηρούσαν επαφές με ιρανικούς κύκλους πληροφοριών και εκτελούσαν καθήκοντα κατόπιν οδηγιών τους έναντι αμοιβής.

Ένας εκ των δύο φέρεται να μετέφερε σε Ιρανό πράκτορα υλικό από τη στρατιωτική του εκπαίδευση σχετικά με συστήματα μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και τεκμηρίωση εγκαταστάσεων εντός στρατιωτικής βάσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη Shin Bet, τη Στρατιωτική Αστυνομία και την ισραηλινή αστυνομία, οι οποίες απηύθυναν εκ νέου προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδίως τους στρατιωτικούς να αποφεύγουν κάθε επαφή με παράγοντες εχθρικών κρατών.



Πηγή: skai.gr

