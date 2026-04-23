Το «στίγμα» για νέες επίθεσεις του Ισραήλ προς το Ιράν έδωσε με τις δηλώσεις του σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο οποίος τόνισε ότι το Τελ Αβίβ «είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο κατά του Ιράν».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες «για να εξαλείψει την οικογένεια Χαμενεΐ», αλλά και για να σπρώξει το Ιράν «πίσω σε μια σκοτεινή εποχή».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο κατά του Ιράν — Αναμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες — πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της οικογένειας Χαμενεΐ και να σπρώξουμε το Ιράν πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Αυτή τη φορά, η επίθεση θα είναι διαφορετική και πολύ πιο θανατηφόρα, καταφέρνοντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία — τέτοια που θα ταράξουν και θα υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλιά του».

