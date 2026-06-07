«Ο πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς: «Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Ο πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των servicers και των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη δόση.

Θα επιβαρύνει και πάλι με δικαστικά έξοδα τους δανειολήπτες που έχουν καταβάλλει αχρεωστήτως περισσότερα χρήματα και εκείνους που απεντάχθηκαν από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου ή θα δώσει δίκαιη λύση; Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση της απόφασης της Ολομέλειας και η κυβέρνηση το είχε απορρίψει.

Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4611/2019 που προέβλεπαν από τότε προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης.

Προπαγανδίζει τις πολιτικές βιτρίνας με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ αλλά δεν σχολιάζει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, Απρίλιος 2026), βάσει των οποίων αυξήθηκε από 8,1% το 2019 σε 11,5% το 2025 το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν για οικονομικούς λόγους, μεγάλες λίστες αναμονής ή έλλειψη πρόσβασης. Βάσει αυτών 1 στους 9 Έλληνες και Ελληνίδες αδυνατεί να λάβει την περίθαλψη που χρειάζεται. Το δόγμα «μη σου τύχει κάτι», δεν είναι η δημόσια υγεία που δικαιούται και αξίζει ο ελληνικός λαός».

Και καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς: «Κύριε πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε επτά χρόνια.

Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια».



Πηγή: skai.gr

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