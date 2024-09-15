Νιγηρία: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά την ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Πλοιάριο με περίπου 70 επιβαίνοντες ανατράπηκε χθες Σάββατο σε ποταμό της πολιτείας Ζάμφαρα στη βορειοδυτική Νιγηρία και τοπικοί αξιωματούχοι εξέφραζαν φόβους για περισσότερους από 60 νεκρούς.

Το ξύλινο σκάφος μετέφερε αγρότες που πήγαιναν στα χωράφια τους, κοντά στην πόλη Γκούμι, όταν ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα, όμως τρεις ώρες αφότου στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης, μόλις έξι άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού.

Καθημερινά, περισσότεροι από 900 αγρότες χρησιμοποιούν πλωτά μέσα για να φθάσουν στα χωράφια τους που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού, αναφέρουν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η πολιτεία Ζάμφαρα έχει πληγεί επίσης το τελευταίο διάστημα από καταστροφικές πλημμύρες. Πριν από δύο εβδομάδες, περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

