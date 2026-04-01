Το Starlink του Ίλον Μασκ «νόμιμος στόχος» του Ιράν

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι οι δορυφορικές υποδομές του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, Starlink, στη Μέση Ανατολή, θεωρούνται πλέον «νόμιμοι στόχοι».

Το πρακτορείο Fars δημοσίευσε γράφημα που δείχνει την παρουσία του Starlink σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από σήμερα 1η Απριλίου, ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών όπως οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

Το Starlink αποτελεί κρίσιμη υποδομή επικοινωνιών σε όλο τον Κόλπο το τελευταίο διάστημα, καθώς τα παραδοσιακά δίκτυα έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας του πολέμου.

Η χρήση του Starlink στο Ιράν επισύρει ποινή έως δύο ετών φυλάκισης. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ορισμένοι Ιρανοί χρησιμοποιούν την υπηρεσία για να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου μπλακ άουτ στο διαδίκτυο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

