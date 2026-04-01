Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει πάρει ακόμη καμιά απόφαση για το εάν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τόνισε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν εξέφρασε τη δυσπιστία της Τεχεράνης: «Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στο ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα φέρουν αποτελέσματα. Το επίπεδο της εμπιστοσύνης βρίσκεται στο μηδέν». Εξήγησε πως «δεν βλέπουμε τιμιότητα» στην άλλη πλευρά.

Η Τεχεράνη θα αποδεχόταν μόνο τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή και όχι κατάπαυση του πυρός που θα προέβλεπε μόνο την αναστολή των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, είπε ακόμη ο κ. Αραγτσί, προφανώς αναφερόμενος στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ενεπλάκη στις αρχές Μαρτίου σε νέο πόλεμο με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε απευθείας επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση. Εξήγησε ότι ανταλλάσσει μηνύματα με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ. «Λαμβάνω μηνύματα από τον Γουίτκοφ απευθείας, όπως προηγουμένως», όμως «αυτό δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ακόμη πως η ιρανική κυβέρνηση ούτε απάντησε στην πρόταση 15 σημείων που μεταδόθηκε ότι έκανε η Ουάσιγκτον, ούτε υπέβαλε δική της αντιπρόταση.

«Δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός (της Ουάσιγκτον) για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε στο Ιράν», επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

