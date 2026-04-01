Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Άμυνας.

«Η επαφή με ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ An-26 χάθηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας πάνω από την Κριμαία περίπου στις 6:00 μ.μ. ώρα Μόσχας (3:00 μ.μ. GMT). Δεν υπήρξε καμία αναφορά για χτύπημα του αεροσκάφους», ανέφερε το πρακτορείο.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος. Στα θύματα συγκαταλέγονται 6 μέλη του πληρώματος και 23 επιβάτες.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα, το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα πρώτα στοιχεία στην έρευνα που διενεργείται είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

