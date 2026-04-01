Στις αντιδράσεις της αγοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στις προθέσεις της κυβέρνησής του για τον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «θα αποχωρήσουν από το Ιράν πολύ σύντομα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε «δύο ή τρεις εβδομάδες».

Επανέλαβε επίσης ότι «ο κύριος στόχος του στον πόλεμο στο Ιράν ήταν να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

«Αυτό έχει επιτευχθεί», είπε. «Τώρα ολοκληρώνουμε τη δουλειά. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες ή ίσως σε λίγες μέρες παραπάνω, θα έχουμε ολοκληρώσει. Θέλουμε να εξαντλήσουμε όλα όσα έχουν», διευκρίνησε.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμό στο Ιράν χωρίς να καταλήξουν απαραίτητα σε μια διαπραγματευτική λύση, ωστόσο «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πριν από το τέλος του πολέμου.

«Δεν έχει σημασία αν έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή όχι. Τους έχουμε γυρίσει 15-20 χρόνια πίσω. Δεν έχουν ναυτικό, στρατό, αεροπορία, δεν έχουν ηγεσία», πρόεθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε επίσης ότι η αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη «επιτευχθεί». «Έχουμε ήδη βιώσει αλλαγή καθεστώτος», είπε, χαρακτηρίζοντας τη νέα ηγεσία ως «πολύ πιο ορθολογική».

Τέλος, ανέφερε ότι με τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ, οι αγορές θα επανέλθουν και οι τιμές θα «καταρρεύσουν».

Να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο

Η Αμερική δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως είπε, η διαταραχή που προκαλείται στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, «δεν είναι για εμάς - αυτό θα είναι για τη Γαλλία, για όποιον χρησιμοποιεί το στενό».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο CBS News είπε ότι δεν είναι «ακόμη έτοιμος» να εγκαταλείψει την προσπάθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο επανέλαβε την απογοήτευσή του ότι άλλες χώρες δεν έχουν στείλει στρατιωτικά μέσα για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στο Στενό του Ορμούζ καθώς η χώρα [το Ιράν] έχει «αποδεκατιστεί» και δήλωσε ότι «αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι και για τον εαυτό τους», χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ «απαίσια».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social εξάλλου, ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ να πάνε εκεί και να τα «ΠΑΡΟΥΝ», εξαπολύοντας επίθεση κατά του Ηνωμένου Βασίλειου, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην επιχείρηση «αποκεφαλισμού» κατά του Ιράν.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

