Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εσθονία, μέλος του NATO, είναι βέβαιη για την υποστήριξη των ΗΠΑ σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ταλίν.

Η εσθονική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε για το σχηματισμό αποθεμάτων πυρομαχικών από τη Ρωσία για μελλοντικούς πολέμους μετά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αποσύρει τις ΗΠΑ από το NATO, λόγω της άρνησης ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν στρατιωτικά μια αποστολή στον Περσικό Κόλπο.

Η Εσθονία, χώρα μέλος του NATO, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην υπεράσπισή της αν η Ρωσία επιτεθεί, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ταλίν στο Reuters, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να ορθώσει μόνη της το ανάστημά της στη Μόσχα.

Η εσθονική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε τον Φεβρουάριο ότι η γειτονική της Ρωσία δημιουργεί απόθεμα πυρομαχικών για μελλοντικούς πολέμους αφού τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει ανοησίες τους ισχυρισμούς Ευρωπαίων ηγετών ότι μπορεί να επιτεθεί στο NATO.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτόν τον μήνα να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμμαχία λόγω της άρνησης ευρωπαϊκών χωρών που είναι μέλη της να αποστείλουν πλοία για να αρθεί ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ κοντά στο Ιράν. Η συμμαχία είχε ήδη κλονιστεί από τα σχέδιά του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία, σύμμαχο στο NATO.

Ωστόσο ο Χάνο Πέβκουρ, υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα την υπερασπιστούν αν επιτεθεί η Ρωσία.

«Ναι, εμπιστεύομαι τις ΗΠΑ και ναι, εμπιστεύομαι όλους τους συμμάχους μας», δήλωσε στη διάρκεια επίσκεψής του στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους χθες, Πέμπτη.

Επίσης σημείωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ευρώπη για τον στρατό της, όσο και η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, άρα «δεν πιστεύω ότι το NATO θα καταρρεύσει».

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας συνέκρινε εξάλλου τις σημερινές εντάσεις στο NATO με έναν μακροχρόνιο γάμο: «Δεν υπάρχουν 50 χρόνια αμιγώς ομαλής πλεύσης. Αντιμετωπίζεις διαφορές και προβλήματα και χρειάζεται να εργαστείς για να τα ξεπεράσεις».

Ωστόσο ο Εσθονός υπουργός δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν είναι τώρα έτοιμη να ορθώσει στρατιωτικά μόνη της το ανάστημά της.

«Είμαστε στο σημείο που θέλουμε να είμαστε; Όχι», σημείωσε. «Όλοι μας (στο NATO) χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα».

Τα περισσότερα κράτη μέλη του NATO δεν τηρούν την περσινή συμφωνία από τους αρχηγούς κρατών μελών του NATO να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ τους, όπως αξίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε.

Η Εσθονία αναμένεται να δαπανήσει το 5,1% του ΑΕΠ της φέτος, με τις αμυντικές της αυτές δαπάνες να βρίσκονται μεταξύ των υψηλότερων στο NATO.

Εκτός των ορίων της Ευρώπης, ο Πέβκουρ δήλωσε ότι το NATO θα πρέπει να εστιάσει στο να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στο Ιράν, επιχειρηματολογώντας ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να δώσουν και πάλι μεγαλύτερη προσοχή στην Ουκρανία.

«Μόλις επιλυθεί, υπάρχει πιθανότητα για μεγαλύτερη αμερικανική προσοχή προς την Ουκρανία», δήλωσε. «Για την περιοχή μας αυτό παραμένει το βασικό πρόβλημα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.