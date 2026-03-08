Το ρωσικό τμήμα του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα είναι τεχνικά έτοιμο για να δεχτεί πετρέλαιο, δήλωσε ο Ντενίς Μαντούροφ πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
“Τα πάντα δουλεύουν από τη δική μας πλευρά”, δήλωσε ο Μαντούροφ στον ανταποκριτή της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν στο πλαίσιο μιας σημερινής εκπομπής σχολιασμού
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
