Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης, ορίστηκε», δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων», ένα σώμα 88 ισλαμιστών λογίων που επιλέγονται όλοι για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, επίσης μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

«Ακόμα και ο Μεγάλος Σατανάς (ΗΠΑ) έχει αναφέρει το όνομά του», δήλωσε ο ανώτερος κληρικός για τον επιλεγμένο διάδοχο, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, θα ήταν μια «απαράδεκτη» επιλογή για αυτόν.

Έχει στενούς δεσμούς με την ελίτ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα απορρίψει τον νεότερο Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται ο πιο πιθανός διάδοχος, σύμφωνα με το Axios.

Ισραηλινός στρατός: Θα καταδιώξουμε κάθε διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, σήμερα, Κυριακή, ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο X στα Φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει κάθε άτομο που επιδιώκει να διορίσει διάδοχο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

