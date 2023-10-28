Το Ριάντ προειδοποιεί το Ισραήλ για τον κίνδυνο συνέχισης των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει οιεσδήποτε χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων που μπορεί να απειλήσουν τις ζωές Παλαιστινίων αμάχων.

"Το βασίλειο [της Σαουδικής Αραβίας] καταδικάζει και καταγγέλλει τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, και προειδοποιεί για τον κίνδυνο να συνεχίσει να διεξάγει αυτές τις κατάφωρες και αδικαιολόγητες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εναντίον των αδελφών μας Παλαιστινίων" αναφέρει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εισήλθε στη διάρκεια της νύχτας στη βόρεια Γάζα και διεύρυνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς εντείνει την επίθεσή του εναντίον της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

