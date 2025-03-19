Νέα επίθεση με drones σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου εξαπέλυσε την Τετάρτη η Ουκρανία. Η αποθήκη, η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες, βρισκόταν κοντά σε αγωγό πετρελαίου, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές σε άλλη επίθεση, τον περασμένο μήνα.

Η αποθήκη, που βρίσκεται στο χωριό Kavkazskaya, διέκοψε όλες τις εργασίες της, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή ρωσικού αργού στο αντλιοστάσιο Kropotkinskaya, μέρος του αγωγού εξαγωγής CPC, έως ότου ο σταθμός σταμάτησε τη λειτουργία του στα μέσα Φεβρουαρίου.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ ο Πούτιν αρνήθηκε να δεσμευτεί για συνολική κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, συμφώνησε σε ένα πιθανό σχέδιο βάσει του οποίου και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας δέχθηκαν μαζική επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία στόχευε επίσης ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η υποδομή CPC, που εκτείνεται μεταξύ των γιγάντων κοιτασμάτων πετρελαίου του Καζακστάν και της ακτής της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, είναι η μοναδική διαδρομή για εξαγωγές βαρελιών από το Καζακστάν. Η τελευταία επίθεση υπογραμμίζει την ευπάθεια της διαδρομής που είναι καίριας σημασίας για τη χώρα και τους Ευρωπαίους αγοραστές της.

«Ο αγωγός CPC συνεχίζει τη λειτουργία του», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία. «Το αντλιοστάσιο Kropotkinskaya δεν λειτουργεί ακόμα και οι εργασίες επισκευής βρίσκονται σε εξέλιξη», άρα η κατεστραμμένη αποθήκη δεν έχει επηρεάσει τις ροές, ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

