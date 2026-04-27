Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ θα προχωρήσει όπως είχε σχεδιαστεί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα διεξαχθεί κανονικά, με ορισμένες επιχειρησιακές προσαρμογές, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας που πλαισιώνουν πλέον το ταξίδι.

Η επιβεβαίωση της επίσκεψης ήρθε μετά από πολύωρες συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από το πρόσφατο περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η τελική απόφαση ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με τη βρετανική κυβέρνηση ενώ πηγή από το Παλάτι ανέφερε ότι η ομάδα του βασιλιά «διατηρεί την ψυχραιμία της και συνεχίζει».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Παλατιού υπογράμμισε: «Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι βαθύτατα ευγνώμονες σε όλους όσους εργάστηκαν με ταχείς ρυθμούς για να διασφαλίσουν ότι η επίσκεψη θα προχωρήσει κανονικά. Ανυπομονούν να ξεκινήσει το ταξίδι».

Εν όψει της άφιξης του βασιλικού ζεύγους, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο δίκτυο CBS με θερμά λόγια για τον βασιλιά Κάρολο. «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και περιμένουμε (την επίσκεψη) με ανυπομονησία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είναι πραγματικά ένας φανταστικός άνθρωπος και είναι γενναίος. Θα περάσουμε υπέροχα και θα εκπροσωπήσει το έθνος του όπως κανείς άλλος δεν μπορεί».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Δευτέρα: Το βασιλικό ζεύγος θα φτάσει στην Ουάσινγκτον το απόγευμα (τοπική ώρα), όπου θα τους υποδεχθούν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ. Θα πιουν τσάι, ενώ θα παραστούν και σε δεξίωση στην οικία του Βρετανού πρέσβη.

Τρίτη: Επίσημη τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει ομιλία στον νότιο κήπο μπροστά σε χιλιάδες προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων μέλη της κυβέρνησης, του Κογκρέσου, η βρετανική αποστολή, οικογένειες στρατιωτικών και μαθητές.

Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν δώρα ενώ θα πραγματοποιηθεί και κατ'ιδίαν συνάντηση μεταξύ του βασιλιά και του προέδρου.

Παράλληλα, η βασίλισσα και η πρώτη κυρία θα συμμετάσχουν σε μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική εκδήλωση με Αμερικανούς μαθητές, με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο βασιλιάς θα απευθύνει ομιλία στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το επίσημο κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο, όπου τόσο ο πρόεδρος όσο και ο βασιλιάς θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Τετάρτη: Το βασιλικό ζεύγος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη.

Εκεί θα επισκεφθεί το Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και οικογένειες θυμάτων.

Στη συνέχεια ο βασιλιάς θα επισκεφθεί μια κοινοτική οργάνωση και θα συμμετάσχει σε συνάντηση επιχειρηματικών ηγετών.

Η βασίλισσα θα παρευρεθεί σε λογοτεχνική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Winnie the Pooh.

Πέμπτη: Επιστροφή στην Ουάσινγκτον, όπου το ζεύγος Τραμπ θα αποχαιρετήσει επισήμως το βασιλικό ζεύγος.

Θα κατατεθεί στεφάνι προς τιμήν των πεσόντων στρατιωτών των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική συμμαχία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, Κάρολος και Καμίλα θα μεταβούν στη Βιρτζίνια, όπου θα συναντήσουν κατοίκους της περιοχής και κοινοτικές οργανώσεις και να παρακολουθήσουν παραστάσεις πολιτιστικών ομάδων των Απαλαχίων.

Σε ένα από τα εθνικά πάρκα της Αμερικής, ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντήσει μία από τις αυτόχθονες κοινότητες της περιοχής και άτομα που συμμετέχουν σε προσπάθειες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Αμερικής.

Παράλληλα, η βασίλισσα θα επισκεφθεί ένα αγρόκτημα ενώ οι δυο τους θα παραστούν σε κοινοτική εκδήλωση για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.



Πηγή: skai.gr

