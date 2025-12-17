Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, αποκάλυψε νωρίτερα την Τετάρτη πως η χώρα του επισύναψε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως με την έγκριση του, προχώρησε συμφωνία ύψους 112 δισ. σέκελ για το φυσικό αέριο με την Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ».

Περίπου 58 δισ. σέκελ θα καταλήξουν απευθείας στα κρατικά ταμεία, δήλωσε, και ενώ στεκόταν δίπλα στον Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών Έλι Κοέν.

«Εργαζόμαστε για την εξόρυξη φυσικού αερίου από τα χωρικά μας ύδατα και η οικονομία μας συγκαταλέγεται στις καλύτερες στον κόσμο», δήλωσε. «Αυτή η συμφωνία ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ισραήλ ως περιφερειακής ενεργειακής δύναμης και συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής μας».

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η συμφωνία θα σημαίνει πως οι εταιρείες θα υποχρεωθούν «να πωλούν φυσικό αέριο σε καλή τιμή σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ».

«Σήμερα ανάβουμε το τέταρτο κερί της Χανουκά και αυτή την ημέρα φέραμε άλλο ένα δοχείο λαδιού στο έθνος του Ισραήλ. Όμως αυτή τη φορά, η φλόγα δεν θα καίει μόνο για οκτώ ημέρες, αλλά για δεκαετίες», είπε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη θρησκευτική σημασία της ημέρας κατά την οποία ανακοινώθηκε η συμφωνία.

Πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα στην Jerusalem Post ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις για συμφωνία ύψους 35 δισ. δολαρίων για την εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ προς την Αίγυπτο έως το 2040.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να πίεσε το Ισραήλ να ολοκληρώσει τη συμφωνία, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να διευκολύνει μια συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση Νετανιάχου με τον Σίσι

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία φυσικού αερίου αποτέλεσε απαραίτητη παραχώρηση για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Αιγύπτου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με το Ynet.

Ο Σίσι φέρεται επίσης να απαίτησε την αποχώρηση του Ισραήλ από τους διαδρόμους Φιλαδέλφεια και Νετζαρίμ, σύμφωνα με το Ynet, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios την Κυριακή. «Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια θερμότερη ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο».

