Προσχέδιο ΕΕ για δάνειο προς Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά assets - Οι όροι

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν επειγόντως τα αναγκαία εργαλεία για τη θέσπιση ενός «δανείου αποζημιώσεων» για την Ουκρανία, το οποίο θα βασίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα που συνδέονται με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters, το οποίο παραμένει υπό διαμόρφωση και μπορεί να τροποποιηθεί.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει σειρά όρων και προϋποθέσεων για το δάνειο, μεταξύ των οποίων ο πλήρης σεβασμός των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων των περιουσιακών στοιχείων, η ίση μεταχείριση, η συμμόρφωση με διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, καθώς και η πρόβλεψη ότι τα κεφάλαια θα στηρίζουν τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν το δάνειο αποζημιώσεων να αρχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καλύπτοντας και τις στρατιωτικές της ανάγκες.

Ωστόσο, το σχετικό τμήμα του κειμένου εμφανίζεται εντός αγκυλών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί και παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται.



Πηγή: skai.gr

