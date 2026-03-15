Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε το Σάββατο τα ονόματα των έξι αεροπόρων που σκοτώθηκαν στη συντριβή του στρατιωτικoύ αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη.

Οι αεροπόροι είναι ο 33χρονος Ταγματάρχης John A. Klinner από το Auburn της Αλαμπάμα, η 31χρονη λοχίας Ariana G. Savino από το Covington της Ουάσινγκτον, η 34χρονη λοχίας Ashley B. Pruitt από το Bardstown του Κεντάκι, ο 38χρονος λοχίας Seth R. Koval από το Mooresville της Ιντιάνα, ο 30χρονος λοχίας Curtis J. Angst από το Wilmington του Οχάιο και ο 28χρονος λοχίας Tyler H. Simmons από το Columbus του Οχάιο.

Οι Klinner, Savino και Pruitt ανήκαν στην 6η Πτέρυγα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση MacDill στην Τάμπα της Φλόριντα. Οι Koval, Angst και Simmons ανήκαν στην 121η Πτέρυγα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση Rickenbacker της Εθνοφρουράς στο Κολόμπους.

Τα μέλη του πληρώματος επέβαιναν σε ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ όταν αυτό συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός, προσθέτοντας ότι το περιστατικό «δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ωστόσο, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135 «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας».

Το Πεντάγωνο δήλωσε το Σάββατο ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Οι θάνατοι των μελών του πληρώματος ανεβάζουν τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν σε 13.

Πηγή: skai.gr

