Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες πλήττουν την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί» στην περιφέρεια Γκαλάτι (νοτιοανατολικά) «ύστερα από επιχειρήσεις έρευνας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης.

«Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, προκλήθηκαν πλημμύρες» και σε όλη τη χώρα διασώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σε βίντεο των υπηρεσιών διάσωσης, φαίνονται δεκάδες σπίτια σε χωριό δίπλα στον Δούναβη να είναι βυθισμένα στο νερό.

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρτσέλ Τσολάκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

