Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αντάλλαξε με την Ουκρανία από 103 αιχμαλώτους πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνονται Ρώσοι στρατιώτες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επίθεσης στην περιφέρεια Κουρσκ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο υποδέχτηκε 103 στρατιώτες στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης ανταλλαγής ανάμεσα στις δύο χώρες μέσα σε δύο ημέρες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM μετέδωσε από την πλευρά του ότι η χώρα μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν η όγδοη τέτοια διαμεσολάβηση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την πληροφορία για «διαμεσολαβητικές προσπάθειες» από τα ΗΑΕ.

«Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες (σ.σ: που ανταλλάσσονται) βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική βοήθεια», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η ουκρανική επίθεση που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια Κουρσκ αιφνιδίασε τη Μόσχα και το Κίεβο υποστήριξε ότι αιχμαλώτισε εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αυτοί οι κρατούμενοι είναι κυρίως κληρωτοί και συνοριοφύλακες. Οι Ρώσοι στρατεύσιμοι δεν πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά εκτελούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία ενός έτους σε εθνικό έδαφος και γενικά δεν έχουν πραγματική στρατιωτική εμπειρία.

Στις 24 Αυγούστου, η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν, επίσης με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στο Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

