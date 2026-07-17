Το «όπλο της Ημέρας της Κρίσης» του Ιράν: Το σχέδιο για αποκλεισμό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το Ιράν έδωσε την Πέμπτη εντολή στους Χούθι να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Πίσω από την απειλή βρίσκεται ένας από τους βασικούς μοχλούς πίεσης της Τεχεράνης, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, αντίστοιχο με αυτό που θα είχε η αξιοποίηση του Στενού του Ορμούζ, σημειώνει σε ανάλυσή του το ισραηλινό Channel 12.

Το πρωί της Παρασκευής, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εξάγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο μέσω του Στενού του Ορμούζ όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις.

Μετά το κλείσιμο του Ορμούζ, απομένουν για το Ιράν δύο σημαντικά μέσα αποτροπής. Το πρώτο είναι η στοχοποίηση των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή. Η λογική της Τεχεράνης είναι ότι αν πληγεί η ίδια, θα πληγούν όλοι: «Ενέργεια για όλους ή για κανέναν». Για τον λόγο αυτό απειλεί με καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλες τις χώρες του Κόλπου.

Το δεύτερο μέσο είναι ο αποκλεισμός του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Γιατί είναι τόσο κρίσιμο το Μπαμπ ελ Μαντέμπ;

Το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί μία από τις βασικότερες θαλάσσιες αρτηρίες της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, οι Ιρανοί απειλούν να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης στην παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων. Ενδεχόμενο κλείσιμό του θα μπορούσε να επιφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

Μέσω του Στενού διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πρόκειται για ζωτικής σημασίας διαδρομή για την εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Παράλληλα, από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ διέρχονται καθημερινά περίπου έξι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας. Τυχόν αποκλεισμός του θα επιδείνωνε περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις στις αγορές εμπορευμάτων.

«Η αχίλλειος πτέρνα του Τραμπ»: Οι Χούθι έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους και drones

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, απειλώντας ότι θα κλείσουν το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι Χούθι έχουν ήδη αναπτύξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε ορεινές περιοχές με θέα στον Κόλπο του Άντεν και στο λιμάνι της Χοντέιντα, ώστε να είναι σε θέση να εξαπολύσουν επιθέσεις σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η κινητοποίηση για αυτή την κίνηση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη σαουδαραβική επίθεση κατά των Χούθι αυτή την εβδομάδα και στην επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ηγέτης των Χούθι απείλησε ότι θα εξαπολύσει πυραυλικά πλήγματα εναντίον όλων των ενεργειακών υποδομών και άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον το Ριάντ εμπλακεί στις εχθροπραξίες.

Οι Ιρανοί θεωρούν ότι το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φοβάται ότι ένας νέος αποκλεισμός θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα οικονομική αναταραχή και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση με σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία.





Πηγή: skai.gr

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