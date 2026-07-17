Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Σάκκαρη πέρασε και την Παρκς και είναι ένα βήμα από τον τελικό της Αθήνας - Στην εξέδρα ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Αλίσια Πάρκς και απέχει πλέον μία νίκη από τον τελικό του Athens Open

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 6-4, 6-3 την Αλίσια Πάρκς και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Ακόμη πιο πειστική ήταν η εικόνα της στο δεύτερο σετ. Δεν επέτρεψε ούτε ένα break point στην αντίπαλό της, πέτυχε δύο ακόμη breaks και «σφράγισε» τη νίκη σε μόλις 75 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Στην εξέδρα ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα.

mitsotakis tenis

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία απέκλεισε την Τερέζα Βαλεντόβα.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Σάκκαρη Athens Open τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο