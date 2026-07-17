Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 6-4, 6-3 την Αλίσια Πάρκς και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Ακόμη πιο πειστική ήταν η εικόνα της στο δεύτερο σετ. Δεν επέτρεψε ούτε ένα break point στην αντίπαλό της, πέτυχε δύο ακόμη breaks και «σφράγισε» τη νίκη σε μόλις 75 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Στην εξέδρα ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα.

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία απέκλεισε την Τερέζα Βαλεντόβα.



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