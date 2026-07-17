Ματ Ντέιμον- Oδύσσεια: Το τηλεφώνημα που «περίμενε 45 χρόνια» από τον Μπεν Αφλεκ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», βασισμένη στο ελληνικό έπος του Ομήρου και σκηνοθετημένη από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Μπεν Άφλεκ, καλύτερος φίλος και συμπρωταγωνιστής του Ντέιμον στο «Good Will Hunting», έδωσε στον Ντέιμον ένα αξέχαστο κομπλιμέντο για την ερμηνεία του στην ταινία.

Οι κριτικοί έχουν ήδη εκθειάσει την ταινία, αλλά ο Ντέιμον ενδιαφέρεται μόνο για λίγες συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με την «Οδύσσεια».

Ο Ματ Ντέιμον μίλησε ανοιχτά για την αντίδραση του καλύτερού του φίλου, Μπεν Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία «Οδύσσεια», αποκαλύπτοντας ότι ο συμπρωταγωνιστής του στο «Good Will Hunting» του έκανε ένα κομπλιμέντο που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Βασισμένη στο ελληνικό έπος του Ομήρου, η ταινία «Οδύσσεια» είναι η πρόσφατη χολιγουντιανή επιτυχία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, με τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ να συμμετέχουν στο υποστηρικτικό καστ.

Οι κριτικοί ήδη εκθειάζουν την ταινία, αλλά ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι των οποίων τις απόψεις για την «Οδύσσεια» τον ενδιαφέρει να μάθει.

Ένας από αυτούς είναι ο Μπεν Άφλεκ, ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Ντέιμον, τον οποίο γνώρισε στο σχολείο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν περάσει «πολλά μαζί» στην 45χρονη φιλία τους, δήλωσε ο Ντέιμον στο MTV UK, προσθέτοντας: «Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, θα έλεγα για τον Μπεν».

Ο Ντέιμον είπε στη συνέχεια πώς όταν ο Άφλεκ είδε την ταινία «Οδύσσεια» του τηλεφώνησε.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω ότι περίμενα 45 χρόνια για να το λάβω. Δεν σταμάτησε να μιλάει για μια ώρα. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιο τρόπο τα αφομοίωσε όλα σε μια μόνο προβολή» τόνισε.

Ο Ντέιμον είπε επίσης ότι είχε άγχος να δει την αντίδραση της κόρης του, Ιζαμπέλα, καθώς η 20χρονη έχει αποδειχθεί «πολύ αυστηρή κριτής» των ταινιών του στο παρελθόν.

«Είπε: "Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα"» σημείωσε ο Ματ Ντέιμον. «Λοιπόν, αυτό είναι ένα παιδί που κάποτε έκανα μια ταινία με τίτλο "Το Σινικό Τείχος" και την αποκαλεί "Το Τείχος"... Λέει: "Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία"» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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