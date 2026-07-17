Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ, προκαλώντας πυρκαγιές στο διυλιστήριο Slavneft-YANOS.

Επίσης, χτυπήθηκε πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές στο διυλιστήριο Slavneft-YANOS.

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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