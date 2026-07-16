Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος των Χούθι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα το πρακτορείου για κάποιο σχόλιο

Εκπρόσωποι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται ήδη στην Υεμένη θα αποφασίσουν το πότε θα κλείσε το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είπε η πηγή που πρόσκειται στους Χούθι

Η ίδια η Σαουδική Αραβία έχει εκτρέψει το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της στο λιμάνι Γιάνμπου της Ερυθράς και τυχόν επιθέσεις εκεί θα συνιστούσαν σημαντικό πρόβλημα για τις πετρελαϊκές αγορές

Το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθι της Υεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσει τη δίοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.

Η ιδέα αυτή συζητήθηκε στα ηγετικά κλιμάκια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα μεταφέρθηκε στους Χούθι, τους συμμάχους της Τεχεράνης, είπαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζουν το θέμα. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι πηγές είπαν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μεταφέρθηκε το αίτημα, ούτε αν υποβλήθηκε μετά την απειλή που διατύπωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτεθεί στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος των Χούθι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα το πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «πύλη» της Ερυθράς Θάλασσας, στα υψώματα που βλέπουν τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν. Αναμένουν την εντολή να ξεκινήσουν.

Οποιαδήποτε απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ υπάρχει κίνδυνος ότι θα επιδεινώσει ραγδαία την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Υπογραμμίζει επίσης τους εκρηκτικούς κινδύνους από τον νέο γύρο εχθροπραξιών στην περιοχή. Με το Ορμούζ ήδη κλειστό, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα οδηγούσαν σε ταυτόχρονη διατάραξη των δύο βασικών, θαλάσσιων οδών εξαγωγής του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο, τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Εκπρόσωποι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται ήδη στην Υεμένη θα αποφασίσουν το πότε θα κλείσε το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είπε η πηγή που πρόσκειται στους Χούθι.

Σε μια ένδειξη κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στη Σαουδική Αραβία τις προηγούμενες ημέρες, κατηγορώντας το βασίλειο ότι βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο είναι υπό τον έλεγχό τους, σπάζοντας μια εκεχειρία τεσσάρων ετών.

Ο ηγέτης των Χούθι Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι δήλωσε σήμερα ότι όλες οι πετρελαϊκές και άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα μπουν στο στόχαστρο των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της οργάνωσής του εάν το Ριάντ εμπλακεί σε μια «ολοκληρωτική επίθεση» εναντίον της Υεμένης και κλιμακώσει την κατάσταση.

Απείλησε επίσης ότι θα πληγεί το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τορμπγιορν Σόλβετ, αναλυτής Μέσης Ανατολής στην εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Verisk Maplecroft, είπε ότι η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας ήρθε σε κακή στιγμή.

«Εάν οι μάχες ενταθούν και επεκταθούν στις εξαγωγικές υποδομές της Ερυθράς Θάλασσας και τη ναυσιπλοΐα, θα απειλήσουν τον μοναδικό άλλο εναλλακτικό δρόμο της περιοχής για τις εξαγωγές πετρελαίου», εξήγησε.

Δύο περιφερειακές πηγές που πρόσκεινται στο Ριάντ είπαν ότι το βασίλειο αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» τις απειλές του Ιράν και των Χούθι και ότι γνωρίζει ότι το Υεμενίτικο κίνημα συντονίζει τις ενέργειές του με την Τεχεράνη σε ό,τι αφορά την Ερυθρά Θάλασσα.

Το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας «δεν είναι δύσκολη υπόθεση»

Μια σημαντική ποσότητα του πετρελαίου που παράγεται στον Κόλπο εκτρέπεται πλέον προς την Ερυθρά Θάλασσα, μέσω ενός σαουδαραβικού αγωγού. Από αυτήν τη θαλάσσια οδό μεταφέρεται πλέον περίπου το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Όταν οι Χούθι άρχισαν τις επιθέσεις σε πλοία, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες προτίμησαν να στέλνουν τα πλοία τους στην κατά πολύ μακρύτερη και ακριβότερη ρότα, γύρω από τη νότια Αφρική.

Η ίδια η Σαουδική Αραβία έχει εκτρέψει το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της στο λιμάνι Γιάνμπου της Ερυθράς και τυχόν επιθέσεις εκεί θα συνιστούσαν σημαντικό πρόβλημα για τις πετρελαϊκές αγορές.

Μία από τις περιφερειακές πηγές είπε ότι η θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ αυξάνοντας το δυνητικό κόστος για την παγκόσμια οικονομία, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά και τη ροή των σαουδαραβικών εξαγωγών. Περιέγραψε αυτήν την τακτική ως μέρος του «ιρανικού σκεπτικού».

Το κλείσιμο του στενού δεν θα είναι δύσκολη υπόθεση, πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Οποιοσδήποτε, με ένα τουφέκι, μπορεί να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζεται να έχεις προηγμένους πυραύλους για να το κάνεις».

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι μέρος του «Άξονα της Αντίστασης», της συμμαχίας που περιλαμβάνει επίσης τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τις ιρακινές, σιιτικές ένοπλες οργανώσεις που μετέχουν ήδη στον πόλεμο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Οι Χούθι ωστόσο δεν έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα στη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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