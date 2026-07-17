Tα… δυνατά της έβαλε Zεντάγια για την περιοδεία προώθησης της ταινίας «Oδύσσεια», από τα εξατομικευμένα, υψηλής ραπτικής και vintage λουκ της στο κόκκινο χαλί μέχρι το αιθέριο μακιγιάζ της.

Η ηθοποιός συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με τον στιλίστα της, Law Roach, για την περιοδεία της ταινίας, ξεκινώντας από το Λονδίνο με ένα φόρεμα Schiaparelli Haute Couture που μεταφέρθηκε με ιδιωτικό τζετ από την πασαρέλα στο κόκκινο χαλί την ίδια ακριβώς μέρα. Η Zendaya συνδύασε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα με πτυχώσεις και ένα καπέλο της Jacquemus με σκουλαρίκια του Glenn Spiro, στα οποία είναι ενσωματωμένες χρυσές πλακέτες-μενταγιόν που χρονολογούνται περίπου στην 1η χιλιετία π.Χ. Αυτά τα αξεσουάρ, διακοσμημένα με διαμάντια, ανήκουν στην Barron London, η οποία προμήθευσε επίσης τα τρία δαχτυλίδια που φορούσε η ηθοποιός στην εκδήλωση.

Τα αντικείμενα προέρχονται από το Ιράν και, σύμφωνα με την αρχαιολόγο Annelise Baer, πιθανότατα δεν φοριούνταν αρχικά ως σκουλαρίκια.

Για την πρεμιέρα στο Λονδίνο, η ηθοποιός της σειράς «Euphoria» φόρεσε ένα φόρεμα Schiaparelli Haute Couture με μπουστάκι από λευκή σιλικόνη και φούστα με κρόσσια που φωτίζεται, μόλις λίγες ώρες μετά την πρώτη εμφάνιση στην πασαρέλα του Παρισιού.

Διαθέσιμο αποκλειστικά κατόπιν ειδικής παραγγελίας και ραμμένο στο χέρι στο παρισινό ατελιέ της Schiaparelli, όπως όλα τα κομμάτια υψηλής ραπτικής, αυτό το φουτουριστικό δημιούργημα θα κόστιζε εύκολα σε έναν πελάτη ένα… εξαψήφιο ποσό.

Για να συμπληρώσει αυτό το μοναδικό φόρεμα, η Zεντάγια φόρεσε ένα κολιέ τύπου «bib» της Chopard με κεντρικό διαμάντι 12 καρατίων και συνολικά 76 καράτια διαμαντιών, καθώς και σκουλαρίκια με διαμάντια.

Αργότερα, φόρεσε ένα φόρεμα Valentino με μοτίβο φύλλων στο στήθος, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά σκουλαρίκια τύπου «chandelier» της Chopard, στα οποία κρέμονταν σχεδόν 27 καράτια διαμαντιών.

Στο Παρίσι, η Zεντάγια άντλησε έμπνευση από τον Πύργο του Άιφελ, παρουσιάζονταςένα διαφορετικό στυλ. Για μια φωτογράφιση κατά τη διάρκεια της ημέρας, φόρεσε ένα vintage φόρεμα Givenchy Haute Couture και ένα καπέλο του Philip Treacy από τη θρυλική πρώτη συλλογή του Alexander McQueen για τον οίκο, το 1997.

Το σύνολο αυτό αποτελεί από μόνο του ένα εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας της μόδας και έχει σχέση με την… Αθηνά η συγκεκριμένη συλλογή της Givenchy, με τίτλο «The Search for the Golden Fleece» («Η αναζήτηση του Χρυσόμαλλου Δέρατος»), εμπνεύστηκε από το έπος του Ιάσονα και των Αργοναυτών.

Τα κοσμήματα της Fope — τρία δαχτυλίδια από διαμάντια και χρυσό και τα αντίστοιχα σκουλαρίκια, συνολικής αξίας άνω των 28.000 δολαρίων, συμπλήρωσαν αυτό το σύνολο υψηλής ραπτικής

Για την πρεμιέρα στο Παρίσι, φόρεσε ένα λευκό φόρεμα και μια κάπα Louis Vuitton, φτιαγμένα ειδικά για εκείνη, και έλαμψε με το εντυπωσιακό κολιέ «Miroir du Delta» της Messika, το οποίο διαθέτει ως κεντρικό πετράδι ένα τανζανίτη 14 καρατίων σε κοπή «cushion». Συμπλήρωσε το σύνολο με σκουλαρίκια με διαμάντια της Messika και ένα δαχτυλίδι σε σχήμα αχλαδιού.

Για τη Νέα Υόρκη, η Zεντάγια παρέλειψε το μακιγιάζ στα μάτια, προτιμώντας μια αγγελική εμφάνιση που να ταιριάζει με το φόρεμα «Matières Fécales» με φτερά. Οι σχεδιαστές του οίκου αποκάλυψαν στο Instagram ότι ο Roach τους προσέγγισε πριν από σχεδόν δύο χρόνια και τους ζήτησε να κρατήσουν το λουκ του φινάλε της υψηλής ραπτικής για ένα μελλοντικό πρότζεκτ της Zendaya.

Επιπλέον, πρόσθεσε μια πινελιά λάμψης με σκουλαρίκια τύπου «drop» της Chopard, τα οποία περιλάμβαναν 16 καράτια κίτρινων διαμαντιών και 20 καράτια λευκών διαμαντιών, τόσο σε κοπή «pear» όσο και σε κοπή «marquise», καθώς και ένα δαχτυλίδι σε σχήμα «pear» με ένα κίτρινο διαμάντι 10,8 καρατίων.

Ο οίκος κοσμημάτων, με ιστορία 166 ετών, δημιουργεί εξατομικευμένα και μοναδικά κομμάτια, ποιότητας μουσείου, αξίας εκατομμυρίων, πολλά από τα οποία δεν διατίθενται ποτέ προς πώληση.



Πηγή: skai.gr

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