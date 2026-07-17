Σε τελικές συζητήσεις ο Ολυμπιακός με τον Στέφαν Ορτέγκα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία Ολυμπιακός βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ.

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τον Γερμανό γκολκίπερ, καθώς έχει πολλές προτάσεις από ομάδες της Bundesliga. Οι πρώτες επαφές, ωστόσο, που έχουν γίνει μαζί του είναι σε πολύ καλό κλίμα και φαίνεται πως αποτελεί ξεκάθαρα την πρώτη επιλογή για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Με τον Ζοσέ Σα, εξάλλου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία κίνηση, παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί.

Τέλος, στο αποψινό (17/07, 19:30) φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ θα κάνει ντεμπούτο ο Ζότα ως βασικός και θα αγωνιστούν όλα τα νέα παιδιά που βρίσκονται στην αποστολή για την Ολλανδία.

Ποιος είναι ο Στέφαν Ορτέγκα

Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι ένας έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας, 33 ετών, με γεμάτη διαδρομή σε Bundesliga και Premier League, που συνδυάζει σταθερότητα, τεχνική καθαρότητα και υψηλό επίπεδο παραστάσεων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Προέρχεται από μια πορεία που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αξιόπιστους «βετεράνους» της γενιάς του, με σημαντικές παρουσίες σε ομάδες που πρωταγωνιστούν.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, όπου καθιερώθηκε ως βασικός για πέντε συνεχόμενες σεζόν και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην άνοδο και παραμονή της ομάδας στη Bundesliga. Η σταθερότητά του τον οδήγησε στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου σε τρία χρόνια κατέγραψε 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν μέρος μιας ομάδας που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και δύο Κύπελλα. Μάλιστα, αγωνίστηκε βασικός στον τελικό του FA Cup του 2023, στη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ πήγε τον Ιανουάριο, όπου έγινε άμεσα βασικός και συνέβαλε στην πορεία της ομάδας μέχρι τα ημιτελικά του Europa League. Έπαιξε και στην Premier League, πριν ένας τραυματισμός τον αφήσει για τρεις εβδομάδες εκτός και χάσει προσωρινά τη θέση του από τον Ματζ Σελς.

Ο Ορτέγκα έχει κληθεί δύο φορές στην εθνική Γερμανίας, ενώ στο Euro 2021 ήταν ο τέταρτος γκολκίπερ της αποστολής. Με ισπανική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, έχει πάντα υψηλή ζήτηση στη γερμανική αγορά -το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Βέρντερ Βρέμης και άλλες ομάδες της Bundesliga.

Σήμερα βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά, αναζητώντας έναν προορισμό όπου θα είναι ξεκάθαρα βασικός, κάτι που τον φέρνει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.

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