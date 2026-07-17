Τουρκία κατά ΕΕ: «Αβάσιμες» οι αναφορές για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αναφορές στην Τουρκία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Common Understanding», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου, κάνοντας λόγο για προσέγγιση που στερείται στρατηγικής και δικαιοσύνης.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το έγγραφο αγνοεί το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου, σύμφωνα με την Άγκυρα, επαναβεβαιώθηκε ο αναντικατάστατος ρόλος της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αβάσιμες τις αναφορές του εγγράφου για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ευθύνεται για το αδιέξοδο των συνομιλιών, επικαλούμενος την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004 και την αποτυχία της Διάσκεψης για την Κύπρο το 2017.

Η Άγκυρα κάλεσε, τέλος, την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει «ένα ρεαλιστικό όραμα και μια ρητορική που να συνάδουν με τα συμφέροντα και των δύο πλευρών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι αναφορές στην Τουρκία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Common Understanding», το οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Ιουλίου 2026, στερούνται στρατηγικής και δίκαιης προσέγγισης.

Το έγγραφο, το οποίο αγνοεί το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αποκαλύπτει την αδυναμία της ΕΕ να διαμορφώσει ένα όραμα για ένα κοινό μέλλον με την Τουρκία.

Είναι προφανές ότι το έγγραφο συντάχθηκε με τρόπο που επιδιώκει να επισκιάσει τη νέα πραγματικότητα που αναδείχθηκε από την ιστορική Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου τέθηκαν τα θεμέλια για μια νέα εποχή, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανέλαβαν σημαντικά αυξημένες ευθύνες εντός του ΝΑΤΟ και επαναβεβαιώθηκε ο αναντικατάστατος ρόλος της Τουρκίας.

Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο έγγραφο σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από την επιρροή μιας μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης αντίληψης.

Όσον αφορά το Κυπριακό, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι εκείνη που εμπόδισε την επίτευξη λύσης, απορρίπτοντας το Συνολικό Σχέδιο Διευθέτησης του ΟΗΕ, το οποίο είχε αποδεχθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά το 2004, καθώς και οδηγώντας τη Διάσκεψη για την Κύπρο το 2017 σε αδιέξοδο, υιοθετώντας αδιάλλακτη στάση.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ένα ρεαλιστικό όραμα και μια ρητορική που να συνάδουν με τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

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