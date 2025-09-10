Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε πηγή του ΝΑΤΟ στο Reuters την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν μια σκόπιμη εισβολή έξι έως δέκα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή εντόπισαν τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν τα αντιμετώπισαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα που λειτουργούν από κοινού από το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην επιχείρηση που διήρκεσε όλη τη νύχτα, σύμφωνα με την πηγή.

Πηγή: skai.gr

