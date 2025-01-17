«Το να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο»... είναι ξεπερασμένο

Όχι πολύ καιρό πριν, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ήθελε απεγνωσμένα το κοινό να τον βλέπει όχι μόνο ως κάποιον που έχει οικοδομήσει μία αυτοκρατορία αλλά και ως ανθρωπιστή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta Platforms Inc. έκανε δωρεές από την τεράστια περιουσία του σε σκοπούς όπως η μεταρρύθμιση για τη μετανάστευση και την πρόσβαση των ψηφοφόρων. Μίλησε για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας και τόνισε τη σημασία της ισότητας.

Αλλά σε μια σειρά από ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα, ο Ζούκερμπεργκ επιβεβαίωσε ότι έχει αλλάξει πια γνώμη. Τώρα, έχει εστιάσει στις δραστηριότητές του ως κυρίαρχος της τεχνολογίας.

Για να απαλλαγεί από τα στοιχεία ελέγχου και να χαλαρώσει τους κανόνες στη διακίνηση ιδεών στις πλατφόρμες της Meta, ο Ζούκερμπεργκ σηματοδότησε ότι ξεκινάει μια νέα εποχή αυξημένης παραπληροφόρησης και υβριστικού λόγου. Ταυτόχρονα, έβαλε τέλος στους δεσμευτικούς κανόνες του τεχνολογικού γίγαντα για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη.

Ο Ζούκερμπεργκ και η Μέτα είναι μια ακραία περίπτωση, όπως είναι συχνά όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας. Αλλά σε όλες τις επιχειρήσεις στην Αμερική, η τάση δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση: οι CEO ξοδεύουν πολύ λιγότερο χρόνο, ενέργεια και χρήματα για να τοποθετηθούν δημόσια ως παράγοντες αλλαγής.

Στη Silicon Valley, το κίνητρο των πρώτων χρόνων για έναν καλύτερο κόσμο έχει κυρίως εξαφανιστεί. Στη Wall Street, μεγάλα ιδρύματα από την JPMorgan Chase & Co. έως την Goldman Sachs Group Inc., αλλά και την BlackRock Inc. έχουν εγκαταλείψει έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στον κόσμο που ασχολείται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εταιρείες που έκαναν δηλώσεις για τη φυλετική δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ απέσυραν τις επενδύσεις τους στη DEI. Κάποιοι από τους διευθύνοντες συμβούλους που αντιστάθηκαν στην ταξιδιωτική απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ σε μια χώρα με τη μεγαλύτερη μουσουλμανική πλειοψηφία, που καταδίκασαν τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, έκαναν δωρεές 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο ταμείο των ορκωμοσιών του.

Ενδεχομένως πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν απλώς για να σηματοδοτήσουν ένα άλλο πρόσωπο των επιχειρήσεων. Τώρα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες δεν αισθάνονται την ανάγκη αυτή. Και δεν είναι περίεργο: το κοινό δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την «αρετή» αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πείσουν τους Αμερικανούς ότι υπηρετούσαν αυτόν τον σκοπό.

Οι προσπάθειες των CEO να απεικονίσουν τους εαυτούς τους ως καλοπροαίρετους ήταν συνήθως μια επιχειρηματική στάση και όχι ηθική. Η ίδρυση ενός ιδρύματος ή η χρήση λίγων πόρων μιας εταιρείας για έναν δημοφιλή σκοπό ήταν ιστορικά ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποκατάσταση της εταιρικής φήμης μετά από σκάνδαλα και καταστροφές.

Τα Starbucks, για παράδειγμα, θέσπισαν μια πολιτική το 2018 που επέτρεπε σε οποιονδήποτε, όχι μόνο στους πελάτες, να παρευρίσκεται μέσα στα καταστήματά του ή να χρησιμοποιεί τα μπάνια του.

Η πολιτική θεσπίστηκε αφού η εταιρεία κατηγορήθηκε για φυλετική προκατάληψη και ήρθε αντιμέτωπη με μποϊκοτάζ όταν δύο μαύροι άνδρες συνελήφθησαν σε ένα κατάστημα της Φιλαδέλφειας. «Είμαστε δεσμευμένοι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ζεστασιάς και του «ανήκειν», όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», δήλωσε η εταιρεία εκείνη την εποχή.

Αυτή την εβδομάδα, η Starbucks είπε ότι θα τερματίσει την πολιτική.

Πολλές από αυτές τις εταιρικές ανατροπές αποτελούν μια απλή απάντηση για το πού πνέουν οι πολιτικοί άνεμοι - προς τη δεξιά και τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ. Ο Ζούκερμπεργκ παραδέχτηκε το ίδιο στην ανακοίνωσή του, δικαιολογώντας την απόφασή του λέγοντας ότι «οι πρόσφατες εκλογές αποτελούν επίσης ένα πολιτιστικό σημείο καμπής». Πολλές εταιρείες σκέφτονται το ίδιο αυτή τη στιγμή: Θα προτιμούσαν να χαρακτηριστούν ως υποκριτές από τους αριστερούς παρά να γίνουν στόχος της δεξιάς για woke πολιτικές.

Αλλά είναι επίσης προφανές στους διευθύνοντες συμβούλους ότι όχι μόνο το κοινό αίσθημα περί «αντίστασης» που τους πίεσε να αντισταθούν στη γραμμή Τραμπ στην πρώτη του θητεία έχει σιωπήσει, αλλά βλέπουν ότι ορισμένοι επικεφαλής επικροτούνται επειδή αψηφούν τις παραδοσιακές προσδοκίες περί κοσμιότητας και ευγένειας. Παράδειγμα: ο Ίλον Μασκ, ο οποίος βλέπει τον πλούτο και τη δύναμή του να αυξάνεται, παρά την εκτόξευση άσεμνων προσβολών στο Χ, αλλά και της συμπεριφοράς του απέναντι στους διαφημιστές του που τους είπε να «φύγουν οι ίδιοι» από τη σκηνή ενός επιχειρηματικού συνεδρίου.

Τώρα ο Ζούκερμπεργκ φαίνεται να ακολουθεί την ίδια στρατηγική. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ένα νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Meta, τον CEO του Ultimate Fighting Championship, Ντάνα Γουάιτ, ενός πιστού του Τραμπ που πριν από δύο χρόνια απαθανατίστηκε σε βίντεο να χαστουκίζει τη γυναίκα του, λέγοντας στον Joe Rogan ότι οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερη «αρσενική ενέργεια», ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι η Meta θα τερματίσει τα προγράμματα διαφορετικότητας. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τους ελέγχους δεδομένων στις πλατφόρμες του.

Θα ανταμειφθεί και ο Ζάκερμπεργκ; Οι χρήστες και οι διαφημιστές μπορεί να γκρινιάζουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μαζική έξοδος από τις πλατφόρμες του. Εάν αυτό το pivot πετύχει, μπορούμε να περιμένουμε περισσότερους CEOs να εξερευνούν κάποιες από τις πιο σκοτεινές τους παρορμήσεις. Και γιατί όχι αφού το κοινό δεν περιμένει περισσότερα από αυτούς.



Η Beth Kowitt είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει το επιχειρηματικό ρεπορτάζ στην Αμερική.



Πηγή: The Washington Post

