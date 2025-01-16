Ένταση επικράτησε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αφού δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από δημοσιογράφους που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην αμερικανική διπλωματία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Τον διέκοψαν επανειλημμένα καθώς προσπαθούσε να υπεραμυνθεί των χειρισμών του στην κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 μήνες με την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς και τις επακόλουθες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

My final words for Tony Blinken, Secretary of Genocide, and his smirking press secretary, Matt Miller pic.twitter.com/DuLnepSwDl January 16, 2025

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Sam Husseini forcibly removed from the briefing room after interrupting Blinken’s final press conference. @TheNationalNews pic.twitter.com/xw5ulrYhPA — Willy Lowry (@willy_lowry) January 16, 2025

«Γιατί συνεχίσατε να στέλνετε βόμβες (σ.σ. στο Ισραήλ) όταν είχαμε τη συμφωνία τον Μάιο;», φώναξε ο Μαξ Μπλούμενθαλ – ιδρυτής του ιστότοπου «The Grayzone» που έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αρκετά θέματα – προτού υποχρεωθεί κι εκείνος να εγκαταλείψει την αίθουσα.

🚨🇮🇱🇺🇸 More footage of Blinken getting interrupted and absolutely DESTROYED by @MaxBlumenthal! pic.twitter.com/fYnUyJeiPP — The Saviour (@stairwayto3dom) January 16, 2025

Ο Άντονι Μπλίνκεν αντιμετώπισε επικρίσεις για την παροχή όπλων και τη διπλωματική υποστήριξη στο Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με απολογισμό 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 46.000 Παλαιστίνιοι άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Διαδηλωτές είχαν κατασκηνώσει επί μήνες έξω από το σπίτι του Μπλίνκεν στη Βιρτζίνια και έριχναν συχνά κόκκινη μπογιά στα αυτοκίνητα που μετέφεραν τον αμερικανό ΥΠΕΞ ή μέλη της οικογενείας του.

