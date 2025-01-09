Το δώρο του Ζούκερμπεργκ στον Τραμπ και η αμήχανη Ευρώπη

Η απόφαση της Meta να καταργήσει τον έλεγχο των γεγονότων (fact checking) ικανοποιεί τις επιθυμίες του Τραμπ, δείχνει ποιο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ και θέτει υπό πίεση τους Ευρωπαίους.«Οι πρόσφατες εκλογές μοιάζουν επίσης με ένα πολιτισμικό σημείο καμπής προς την κατεύθυνση να δοθεί και πάλι προτεραιότητα στον λόγο. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στις ρίζες μας και θα επικεντρωθούμε στη μείωση των λαθών, στην απλοποίηση των πολιτικών μας και στην αποκατάσταση της ελεύθερης έκφρασης στις πλατφόρμες μας».



Με αυτά τα λόγια ο ιδιοκτήτης της Meta δηλαδή του facebook, Instagram, what's up Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταργήσει το αποκαλούμενο fact checking, τον έλεγχο δηλαδή της αλήθειας του περιεχομένου στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ τρίβει τα χέρια του

Επιστροφή στις ρίζες ή υποχώρηση στα μακροχρόνια παράπονα των Ρεπουμπλικάνων του Τραμπ και του X Elon Musk, που θεωρούν λογοκρισία τον έλεγχο των γεγονότων; Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως άκουσε την ανακοίνωση ενθουσιασμένος.



«Παρακολούθησα τη συνέντευξη Τύπου και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη Τύπου. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχουν διανύσει πολύ δρόμο - Meta, Facebook. Νομίζω ότι έχουν διανύσει πολύ δρόμο. Την παρακολούθησα. Ο άνθρωπος ήταν πολύ εντυπωσιακός. Τον παρακολούθησα, βασικά, τον παρακολούθησα στο Fox. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό».

Το μυστικό δείπνο έφερε αποτέλεσμα

Προφανώς το δείπνο Τραμπ-Ζούκερμπεργκ έπιασε τόπο σχολίασαν ειδικοί του χώρου. Ο ιδιοκτήτης της Meta πασχίζει εσχάτως να συμφιλιωθεί με τον Τραμπ, δωρίζοντας και ένα εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του. Παλιότερα ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το facebook «εχθρό του λαού». Τι είχε απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες ο Νικ Κλεγκ, πρώην αρχηγός των Βρετανών Φιλελευθέρων και πρόεδρος των παγκοσμίων υποθέσεων της εταιρείας;



«Για εμάς, οι σημαντικότερες προκλήσεις είναι, πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και ότι όταν οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται σε εκλογές και σε περιόδους αυξημένης συζήτησης, θα διαδραματίζουμε υπεύθυνο ρόλο, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες».

Η Ευρώπη σε ρόλο «λογοκριτή»

Τώρα ο Κλεγκ ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Μια εξέλιξη που δε μπορεί να είναι άσχετη με τη στροφή της εταιρείας. Ειδικά όταν στη θέση του θα αναλάβει ο Τζόελ Κάπλαν, γνωστός για τις σχέσεις του με τους Ρεπουμπλικάνους. Η «κωλοτούμπα» του Ζούκερμπεργκ αφορά προς το παρόν μόνο τις ΗΠΑ.



Στην Ευρώπη ισχύει πάντα το πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Για ανθρώπους, όπως ο Μασκ, αυτός ο νόμος θεωρείται λογοκρισία. Η Ευρώπη νιώθει συχνά υποχρεωμένη να απολογηθεί, όπως αποδεικνύει και η μάλλον αμήχανη απάντηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



«Θα διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες που προσφέρουν τις υπηρεσίες στην ΕΕ συμμορφώνονται με τη νομοθεσία μας. Τώρα, αναφερθήκατε σε ένα σημαντικό σημείο, τη λογοκρισία ή τους ισχυρισμούς περί λογοκρισίας, που διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta. Τώρα, ήμασταν πάντοτε εξαιρετικά σαφείς σχετικά με το γεγονός ότι τίποτα, μα απολύτως τίποτα στον DSA, δεν αναγκάζει ή απαιτεί από μια πλατφόρμα να αφαιρέσει νόμιμο περιεχόμενο. »



Όλα δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική στο καυτό θέμα της εποχής, την αντιμετώπιση δηλαδή των fake news και των θεωριών συνωμοσίας θα μεγαλώσει κι άλλο το επόμενο διάστημα, με απρόβλεπτες επιπτώσεις.

