ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πολύ δύσκολο να χάνεις το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά σου

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η οικογένειά του συνεχίζουν τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο μετά την εκκένωση του σπιτιού τους λόγω των πυρκαγιών που τύλιξαν την περιοχή του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα.

Ήταν μεταξύ εκείνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πολυτελή κοινότητα του Μπρέντγουντ και ο σταρ των Λέικερς είπε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη επί των Μαϊάμι Χιτ την Τετάρτη, ότι ελπίζουν να επιστρέψουν σύντομα.

Το ενοικιαζόμενο σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο προπονητής των Λέικερς Τζέι Τζέι Ρέντικ και η οικογένειά του στην περιοχή Πασίφικ Παλισέιντς κάηκε και ο Τζέιμς δήλωσε ότι γνωρίζει κι άλλους πληγέντες.

«Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις παιδιά και χάνεις το σπίτι σου και όλα τα υπάρχοντά σου... Είμαι πολύ χαρούμενος που η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Προσωπικά, έχω φύγει. Μαζί με την οικογένειά μου εγκαταλείψαμε το σπίτι από την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, οπότε βρίσκομαι σε ξενοδοχείο σχεδόν από τότε που επιστρέψαμε από το Ντάλας. Παραμένοντας δυνατοί ο ένας για τον άλλον είναι το πιο σημαντικό», είπε ο Τζέιμς, τονίζοντας ότι το σπίτι του, μέχρι στιγμής, είναι ασφαλές.

Οι Λέικερς είναι μεταξύ των δώδεκα επαγγελματικών αθλητικών ομάδων στις κομητείες Λος Άντζελες και Όραντζ που έχουν προσφέρει 8 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της πυροσβεστικής.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάψει περισσότερα από 60 τετραγωνικά μίλια και έχουν καταστρέψει περισσότερες από 12.000 κατασκευές, όπως ανέφερε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

