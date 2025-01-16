Ιράν και Mόσχα υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να υπογράψουν αύριο Παρασκευή στη Μόσχα μια "συνολική στρατηγική συνεργασία" την οποία παρουσιάζουν ως ένα νέο στάδιο μιας συμμαχίας που μεγαλώνει μεταξύ των δυο χωρών.

Η Ρωσία και το Ιράν, που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις οι οποίες περιορίζουν τις εμπορικές τους συναλλαγές, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στενοί σύμμαχοι όσο μεγάλωνε η αντιπαράθεσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους.

Τεχεράνη και Μόσχα θέλουν να αποτελούν αντίβαρα, μαζί με το Πεκίνο, στην αμερικανική επιρροή. Έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς σε διάφορους τομείς και στηρίζουν η μια την άλλη σε πολλά διεθνή θέματα, από τη Μέση Ανατολή έως τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Στην αρχή της εβδομάδας, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν αυτή την συμμαχία με την υπογραφή την Παρασκευή μιας "συνολικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας" από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν στον Τύπο μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, αρχιτέκτονα της λεγόμενης πολιτικής της "μέγιστης πίεσης" απέναντι στο Ιράν κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021).

Η συμφωνία της Παρασκευής θα αφορά "την οικονομική και εμπορική συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των θεμάτων που συνδέονται με την άμυνα και την ασφάλεια", ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα.

"Είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και πιο ισορροπημένου κόσμου. Το Ιράν και η Ρωσία, έχοντας συνείδηση της ιστορικής τους ευθύνης, οικοδομούν μια νέα τάξη", έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti.

Δήλωσε ότι πρόκειται για την αντικατάσταση "της ηγεμονίας" -- όπως υπονοείται της Δύσης -- με τη "συνεργασία".

Ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η συμφωνία αυτή έχει στόχο να "αναπτύξει τις ικανότητες" των δύο χωρών, κυρίως για να "διασφαλίσουν αξιόπιστη αμυντική ικανότητα".

Υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν "στρέφεται εναντίον κανενός" και ότι οι Δυτικοί επιδιώκουν "συνεχώς" να δείξουν ότι "η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα προετοιμάζουν κάτι εναντίον κάποιου".

Παρά το γεγονός ότι το περίγραμμα αυτής της νέας συμφωνίας είναι ακόμη ασαφές, η Μόσχα σύναψε μια συμφωνία με την ίδια ονομασία πέρυσι με τη Βόρεια Κορέα. Ένα άρθρο εκείνης προβλέπει την "άμεση στρατιωτική βοήθεια" σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης από τρίτη χώρα.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τον οποίο επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη δεν στοχεύει στη "δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας" παρόμοιας με αυτήν που επισφραγίστηκε μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται από το Κίεβο και τους Δυτικούς ότι έστειλε στρατιώτες να πολεμήσουν μαζί με τον ρωσικό στρατό εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων. Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ ούτε το επιβεβαίωσαν ούτε το διέψευσαν.

Η Τεχεράνη κατηγορείται από τους Δυτικούς ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά και πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία, βοηθώντας έτσι τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Τις κατηγορίες αυτές απορρίπτει το Ιράν.

Η τελευταία συνάντηση μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Πούτιν ήταν τον Οκτώβριο στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει τότε να εδραιωθεί η "θετική δυναμική" όσον αφορά την οικονομική τους συνεργασία.

Η Ρωσία θέλει κυρίως να αναπτύξει έναν διάδρομο εφοδιαστικής αλυσίδας (σιδηροδρομικό και θαλάσσιο) μεταξύ Μόσχας, Μπακού και Τεχεράνης.

Το Ιράν και η Ρωσία ήταν επίσης σύμμαχοι του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που ανατράπηκε στις 8 Δεκεμβρίου μετά την επίθεση συνασπισμού ανταρτών στον οποίο κυριαρχούν ισλαμιστές.

