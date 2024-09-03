Γκρόσι για πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια: Η κατάσταση είναι «πολύ εύθραυστη»

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι συναντήθηκε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο πριν την προγραμματισμένη του επίσκεψη στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Γκρόσι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η κατάσταση στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, είναι «πολύ εύθραυστη».

