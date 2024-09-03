Συγκλονίζουν τα όσα κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος Riccardo μετά το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε σφάζοντας τους γονείς και τον αδελφό του το περασμένο Σάββατο αργά τη νύχτα στο Παντέρνο Ντουνιάνο, στα βόρεια του Μιλάνου.

Όπως μεταδίδει η Corriere Della Serra, ο 17χρονος ομολόγησε πως εκείνος σκότωσε την οικογένειά του με την δικαιολογία ότι «ήθελα να αποκοπώ από την οικογένειά μου».

Όπως είπε πίστευε ότι ένα μόνο χτύπημα με το μαχαίρι θα ήταν αρκετό για να σκοτώσει τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδελφό του Lorenzo.

«Νόμιζα ότι ένα χτύπημα θα ήταν αρκετό για να σκοτώσω» είπε.

Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τους μαχαίρωσε επανειλημμένα, δηλώνοντας πως ένιωθε τον πόνο τους, κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε.

Μετά την επίθεση, ο Riccardo έβαλε το μαχαίρι στο μαξιλάρι του, αλλά σύντομα το ξαναπήρε και βγήκε στο δρόμο για να καλέσει την αστυνομία. Όπως ομολόγησε, η σκέψη να εξοντώσει την οικογένειά του τον απασχολούσε όλη την ημέρα εκείνου του Σαββάτου, πριν προχωρήσει στο τριπλό έγκλημα.

Για δικαστές και αστυνομία, δεν αποκλείεται η αφορμή να ήταν το πάρτι γενεθλίων του πατέρα Fabio, που έγινε λίγες ώρες πριν την αποτρόπαιη πράξη. Οι συγγενείς, παππούδες, θείοι και ξαδέλφια ήταν παρόντες στο σπίτι για το δείπνο, αλλά κανείς δεν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στον Riccardo, εκτός από το ότι ήταν εκ φύσεως λίγο εσωστρεφής.

«Όταν ήμουν σίγουρος ότι οι γονείς κοιμούνταν» συνέχισε ο 17χρονος, σηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβηκε σιγά σιγά τις σκάλες και πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, με λάμα μεγαλύτερη από είκοσι εκατοστά. «Χτύπησα πρώτα τον Lorenzo, απλώς επειδή ήταν πιο κοντά μου. Δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος», είπε στην ομολογία του αναφερόμενος στον αδελφό του.

Παρά το έγκλημα, ο Riccardo δήλωσε ότι «δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος» πίσω από την εξόντωση της οικογένειάς του. ΄Εκανε λόγο μόνο για μια «ανησυχία» που ένιωθε και την αίσθηση ότι ήταν «ένα ξένο σώμα» μέσα στην οικογένειά του. «Νόμιζα ότι αν τους σκότωνα, θα μπορούσα να ζήσω ελεύθερα, αποκομμένος από την οικογένειά μου, να ζήσω μόνος», είπε στις αρχές.

Παρόλο που οι γονείς του «ήταν πάνω του», οι φίλοι και οι γνωστοί περιγράφουν ότι αυτό ήταν απλώς οι ανησυχίες που έχουν όλοι οι γονείς για τα έφηβα παιδιά τους. Αυτό το καλοκαίρι, είχε πάει διακοπές μαζί τους αλλά και με φίλους. Στις 21 Ιουλίου, ήταν καλεσμένος μαζί με άλλα παιδιά σε μια παραθαλάσσια κατοικία ενός συμμαθητή του στην Τοσκάνη. Οι φίλοι του λένε ότι γελούσε, έκανε αστεία, άκουγε ραπ μουσική όπως πολλοί οι έφηβοι, χωρίς να δείχνει σημάδια φανατισμού.

Ωστόσο, στους εισαγγελείς ανηλίκων είπε κάτι διαφορετικό. Ανέφερε ότι άκουγε λυπητερή μουσική, γιατί έτσι ένιωθε. Αυθόρμητα μίλησε για ένα τραγούδι των Beatles, το «The Long and Winding Road». Αυτή η μελαγχολική μπαλάντα είχε γίνει το soundtrack της καθημερινότητάς του.

Μάλιστα, στην ανάκριση εκδήλωσε την επιθυμία του να πάει να πολεμήσει στην Ουκρανία, αν και εξήγησε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έκανε.

Κατά την ανάκριση, οι δικαστές ρώτησαν τον 17χρονο αν υπήρξαν γεγονότα που επηρέασαν τις πράξεις του. Εκτός από τη «λυπητερή» μουσική, ανέφερε και τα βιντεοπαιχνίδια: «Παίζαμε ένα παιχνίδι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Riccardo δεν ήταν φανατικός», συνεχίζει ο φίλος του. Στην ομολογία του, ο Riccardo εξήγησε ότι συνειδητοποίησε πως «το να τους σκοτώσω όλους δεν ήταν η λύση, αλλά είναι πλέον μη αναστρέψιμο».

Πηγή: skai.gr

