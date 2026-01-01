Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι ξεκινά σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Σε ανάρτησή της, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την πιο απαραίτητη από ποτέ, ενώ εξέφρασε την προσδοκία της για στενή συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe’s preparedness and competitiveness. pic.twitter.com/2jyFVKqpsd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.