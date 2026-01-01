Λογαριασμός
Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο

Σε ανάρτησή της, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την πιο απαραίτητη από ποτέ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι ξεκινά σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Σε ανάρτησή της, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την πιο απαραίτητη από ποτέ, ενώ εξέφρασε την προσδοκία της για στενή συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

