Η Ρωσία παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες υλικό με την αποκωδικοποίηση δεδομένων από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιβεβαιώνει ότι ο τελικός στόχος της επίθεσης ουκρανικών drones στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μία από τις εγκαταστάσεις της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ. Αυτό ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Το υλικό με τα αποκωδικοποιημένα δεδομένα πορείας, καθώς και ο ελεγκτής του ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα στη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 2025 πάνω από την περιφέρεια του Νόβγκοροντ, κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον της κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας, παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Russia has released footage of what it says is a drone used in an attack on one of Vladimir Putin's residences. Ukraine has denied the allegations and accused Russia of trying to derail peace talks. pic.twitter.com/7lXwISu40b — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

