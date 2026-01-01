Λογαριασμός
Ρωσία: Παρέδωσε στις ΗΠΑ δεδομένα του ουκρανικού drone που, σύμφωνα με τη Μόσχα, στόχευε κατοικία Πούτιν

«Το υλικό με τα αποκωδικοποιημένα δεδομένα πορείας παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα», αναφέρει η Μόσχα

Πούτιν

Η Ρωσία παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες υλικό με την αποκωδικοποίηση δεδομένων από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιβεβαιώνει ότι ο τελικός στόχος της επίθεσης ουκρανικών drones στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μία από τις εγκαταστάσεις της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ. Αυτό ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Το υλικό με τα αποκωδικοποιημένα δεδομένα πορείας, καθώς και ο ελεγκτής του ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα στη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 2025 πάνω από την περιφέρεια του Νόβγκοροντ, κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον της κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας, παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
