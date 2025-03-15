Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στην πόλη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο στόχος της επίθεσης ήταν ένα αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου εκτελούσαν αποστολή για λογαριασμό ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες και τους δημοσιογράφους. Πολλοί δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ακολουθούσαν το όχημα αυτό.

Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο δημοσιογράφοι.

⚠️Sensitive Content ⚠️



🚨The first moments of an Israeli airstrike in Beit Lahia, northern Gaza, show the targeting of a group of civilians, including journalists, as they documented a food distribution project amid the famine imposed by Israel on Gaza.



So far, the attack has… pic.twitter.com/4hO0V1qT40 — Gaza Notifications (@gazanotice) March 15, 2025

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι στόχος του ήταν δύο άτομα, τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Οι «ύποπτοι» χειρίζονταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνιστούσε απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις στην Μπέιτ Λαχία.

Ο στρατός ανέφερε ότι στη συνέχεια έπληξε πολλούς άλλους «υπόπτους» οι οποίοι περισυνέλεξαν τον εξοπλισμό του δρόνου και επιβιβάστηκαν σε ένα όχημα. Δεν διευκρίνισε πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα αυτά ήταν «τρομοκράτες», ούτε σε τι είδους κίνδυνο εκτέθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Πηγή: skai.gr

